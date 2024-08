Magdaléna Blažková dnes 16:33

Potvrzení návratu Velké ceny MotoGP do Brna ve středu potěšilo nejen nadšence do motorek, ale také místní podnikatele. Minulé ročníky totiž do Brna přilákaly desetitisíce lidí. Zaplněné byly nejen hotely, ale třeba i kempy a restaurace. Ceny služeb rostly v termínu konání závodu až na trojnásobek. Chování a potřeby turistů se ale od té doby změnily a lidé přijíždějící na jižní Moravu příští rok už můžou mít jiné potřeby než předtím.