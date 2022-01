V původních návrzích tady měl stát hotel s golfovým hřištěm v okolí. Nestalo se. V Technologickém parku na pomezí Králova Pole a Medlánek nakonec vznikla řada budov, kde se usadily firmy zaměřené na robotiku, chytrá řešení nebo nejmodernější technologie včetně vesmírné a informačních. Pozadu nezůstávají ani inovace a výzkum. Díky tomu všemu i blízkosti univerzitního prostředí se z parku stal unikátní prostor. Od začátku jeho vzniku uplyne v těchto dnech třicet let.

Technologický park Brno



* Nachází se na pomezí brněnského Králova Pole a Medlánek.

* Zabírá zhruba osmnáctihektarovou plochu.

* Vlastníkem je z 99 procent Brno, Vysoké učení technické má jediné procento.

* Začal vznikat na počátku roku 1992.

* Působí v něm světoznámé firmy jako IBM, Y Soft či Redhat.

* Sídlo tam má také Jihomoravské inovační centrum.

Momentálně v parku působí čtyři desítky společností. Zaměstnávají zhruba sedm tisíc pracovníků. Téměř třetinu z nich tvoří absolventi brněnských univerzit. „Kromě zaměstnanců lze do vyšších jednotek tisíc počítat i vysokoškolské studenty a akademické pracovníky v oblasti parku. Jedná se o unikátní oblast s vysokou koncentrací chytrých lidí, které zajímá věda, technika a inovace," shrnula předsedkyně představenstva Technologického parku Brno Jitka Sládková.

Součástí parku jsou třeba světoznámé renomované firmy IBM, Y Soft či Redhat. Sídlí tam také třeba SAB Aerospace dodávající technologie pro kosmický průmysl nebo Respilon zaměřující se na výrobu nanovlákenných produktů, které ochraňují lidské zdraví. Na jeho linkách vznikají třeba i respirátory.

Park a firmy v něm působící těží z blízkosti kampusu brněnské techniky s šesti fakultami a specializovaných výzkumných pracovišť Ceitec a AdMaS. „Za třicet let existence má park nesporný přínos pro celé město a kraj. Pracují v něm lidé, jejichž mzda se pohybuje vysoko nad celorepublikovým průměrem, čímž přispívají k vysoké životní úrovni v Brně a okolních městech. Firmy, které se zde nachází, jsou celosvětově lídry ve svém oboru a celkovým přínosem pro společnost, a to nejen proto, že odvádí daně, ale i pro svou inovační aktivitu," sdělila Sládková.

Podle ekonoma Petra Pelce vznikla ve městě díky Technologickému parku zcela nová čtvrť, která se zásadně odlišuje od ostatních. „Hodně to souvisí s fakultami vysokých škol v lokalitě. Studenti mají možnost se při studiu uplatnit v tamních firmách a získávat praxi. Navíc se tam podařilo rozšířit hromadnou dopravu, protáhla se tam tramvajová trať," řekl Pelc. Prodloužená trať vedoucí Purkyňovou ulicí k Technologickému parku slouží od roku 2008.

Zcela nová čtvrť díky parku

Téměř stoprocentní podíl bez jednoho procenta, které patří Vysokému učení technickému, vlastní v Technologickém parku město. Jeho zastupitelé schválili nákup rovné poloviny jeho akcií v listopadu 2019. Náklady byly přes půl miliardy korun.

Už o rok později uvažovali představitelé Brna o jeho prodeji. Plánovali jím zahojit městský rozpočet, u něhož se potýkali s výpadky příjmů hlavně vlivem koronavirové pandemie. Nyní jsou podobné myšlenky u ledu. „Máme k dispozici analýzu, jejímž cílem bylo získat informace o možnostech, jak efektivně nakládat s Technologickým parkem, včetně případných benefitů a rizik. V této souvislosti mohu konstatovat, že v nejbližší době neplánujeme zvažovaný prodej obchodního podílu," ujistila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Doplnila, že park podle ní přinesl přesně to, co se od podobných projektů očekává. „Tedy nastartování spolupráce mezi akademickým světem, inovativně zaměřenou soukromou sférou a veřejným sektorem. Když je dnes Brno vnímáno jako moderní město, je to i díky Technologickému parku," poznamenala Vaňková.

Vedení města sází na další rozvoj. Chce klást důraz hlavně na to, aby v parku byla zastoupena odvětví s vysokou technologickou náročností. „Jde o subjekty, které podporují výzkum a vývoj, přinášejí inovace a využívají vyspělé technologie," upřesnila primátorka. Mnohé tyto firmy vytváří nové technologie využívané na všech kontinentech a napříč obory.

Podle ředitele Jihomoravského inovačního centra Petra Chládka je park jedním z hlavních důvodů, proč patří jihomoravský region k tahounům podpory inovací ve střední Evropě. „Na jednom místě tu působí Vysoké učení technické, Ceitec, naše centrum a znalostně intenzivní firmy, jako jsou Y Soft nebo SAB Aerospace. Pro nás to znamená širokou bázi inovativních nápadů a podnikatelských talentů, ze kterých může vyrůst globální byznys," prohlásil Chládek.

Jihomoravské inovační centrum, jež v parku sídlí, pomáhá začínajícím firmám a podnikatelům. „Pro nás je důležité, aby firmy, které v našem centru vyrostou, měly možnost zůstat i nadále v naší blízkosti. V tom je pro nás Technologický park a jeho infrastruktura klíčová," dodal Chládek.

Medlánecký starosta Michal Marek považuje z pohledu městské části, na jejímž území se podstatná část parku nachází, za jeho největší výhodu jednoznačně blízkost špičkových pracovních příležitostí. „Tato místa mají vysokou přidanou hodnotou. Podílí se na vytváření ekonomiky, jakou bychom do budoucna viděli rádi nejen v Brně, ale v celé republice," řekl. Jako negativum zmínil zastavěnost původních polí, které ale kvůli rozvoji města a jeho proměně chápe.

Číselné údaje k Technologickému parku Brno.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková