Brno má podle Kratochvíla geniální polohu. Předpokládaný okruh klientů a zákazníků je v dvouhodinové dojezdové vzdálenosti. Dobrou zprávou pro brněnskou halu může být fakt, že jako konkurent prozatím odpadá nová hala ve Vídni.

VIDEO: Změny na stavbě rozšiřování D1 v Brně. Brzy začnou bourat dálniční most

Stavba s kapacitou minimálně dvaceti tisíci návštěvníky má vyrůst v lokalitě v Neu Marxu. Vídeňská strana už vysoutěžila firmu, ale neúspěšný uchazeč se odvolal a soud mu dal za pravdu. „V návaznosti na toto rozhodnutí soudu Wien Holding (vídeňská mětská firma - pozn. red.) v následujících týdnech tuto složitou problematiku prozkoumá, aby určil další postup a další kroky, a poté důsledně a rychle pokračoval v projektu," sdělil pro Deník mluvčí Wien Holding Wolfgang Gatschnegg.

Oba zájemci o stavbu nové vídeňské haly přišli s rozdílnými náklady. Vítězná firma OVG je určila na 9,3 miliardy korun, přičemž město Vídeň se mělo podílet na výstavbě částkou asi 1,3 miliardy korun. „V porovnání s nabídkou společnosti OVG počítá zamítnutá nabídka společnosti CTS Eventim s mnohonásobně vyššími náklady na výstavbu a dodatečnými platbami města Vídně," přiblížil Gatschnegg.

Dopravní peklo v brněnských Židenicích: s Gajdošovou rozkopou i Zábrdovickou

Nová Wien Holding Arena podle Gatschnegga ale určitě vznikne. „Do doby, než bude nová aréna dokončena, bude divákům k dispozici Wiener Stadthalle jako doposud. Wiener Stadthalle je nejvýznamnějším rakouským centrem pro pořádání akcí s více než třemi stovkami akcí a přibližně jedním milionem návštěvníků ročně," vyčíslil mluvčí.

Podle Petra Kratochvíla, který je zároveň brněnským radním, se ale při tak velkém projektu, jakým je stavba multifunkční haly na výstavišti, nemůžou ohlížet na ostatní města. „Projekt vznikal čtyři a půl roku, než se vůbec koplo do země. Tomu předcházela řada analýz. Nemůžeme vědět, kdo má záměr postavit halu, jestli ji postaví nebo ne, případně za jaké peníze. To stejně neovlivníme," komentoval Kratochvíl případ vídeňské arény.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Podle ekonoma Lukáše Kovandy plánovaná vídeňská hala určitou konkurencí je, ale souhlasí, že by to neměl být hlavní faktor v rozhodování brněnských politiků. „Vídeň je poměrně blízko Brnu, takže u nějakých akcí typu koncertů hvězd nebo dalších akcí sportovního rázu, může představovat konkurenci pro Brno. Nicméně pořadatelé se pak budou ohlížet i na jiné faktory. Vídeň má daleko větší okruh obyvatelstva, populaci, která může stánek navštívit. Je tam vyšší kupní síla. Ale je celá řada akcí, které se mohou v Brně konat," poznamenal Kovanda.

Celkové maximální náklady na výstavbu brněnské haly mají být 5,8 miliardy korun, halu má firma Hochtief CZ postavit za 4,4 miliardy včetně venkovních parkovacích úprav. Brněnský ekonom Petr Pelc si kladl otázku, jak často tam může Brno pořádat velké události. „Investice do haly nejspíš nebude návratná, neočekávám, že by se v rozumném horizontu vrátily čtyři miliardy korun. Spíše bude mít co dělat, aby se hala uživila,“ podotkl Pelc.

S výstavbou brněnské multifunkční haly se ale podle některých pojí řada dalších faktorů: každý návštěvník ve městě zároveň utratí peníze za ubytování, taxi, jídlo a podobně, nezaplatí tedy pouze za vstupenky.

Brněnští zastupitelé v červnu schválili na stavbu haly obří úvěr ve výši dvou miliard korun s předpokládaným splácením po dobu pětadvaceti let. Ten si bere městská společnost Arena Brno. Tři sta miliony korun přispěje Národní sportovní agentura. Velká investice do stavby haly se setkala s kritikou opozice. „Můžeme tak bez nadsázky hovořit o nejrizikovější Brněnské stavbě století, kdy veškerá rizika a hrozby nakonec zaplatí z daní všichni Brňáci,“ reagoval v červnu předseda klubu Pirátů Marek Lahoda.

Proměna prostoru Moulin Rouge v Brně: nevěstinec nahrazují nové byty

Kovanda prohlásil, že tyto projekty, ať už v režii státu, nebo krajů, měst či obcí jsou často poznamenány určitou nehospodárností. „Ta pak vede k tomu, že jsou dotatečně zaúčtovány vícenáklady a částka nemusí být konečná. Je otázka, proč k vícenákladům došlo. Je důležité, aby všechna výběrová řízení s projektem spojená byla maximálně transparentní a bylo garantováno, že nebudou uskutečňovány vícenáklady," doplnil.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková opakovaně ujišťuje, že žádné jiné plánované investiční akce nebudou muset být kvůli stavě multifunkční haly pozastaveny.

VIDEO: Brněnský drak dostal svítící svetr a chrlí plameny, podívejte se

Arena Brno:

kapacita: až 13 300 lidí

velikost: přes 30 000 m2 zastavěné plochy

začátek stavby: podzim 2023

délka stavby: 33 měsíců

náklady: až 5,8 miliardy Kč, vysoutěžená cena na halu 4,4 miliardy

Nová Wien Holding Arena:

kapacita: minimálně 20 000 lidí

lokalita: v Neu Marxu

začátek stavby: ?

náklady: ?