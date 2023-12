Se stavem chodníků není zcela spokojená například Kateřina Škrášková. „Stav chodníků v současnosti podle mě není úplně v pořádku. V centru města se to ještě dá, ale v odlehlejších částech, jako je třeba Kraví hora, by to opravdu mohlo být lepší,“ podotkla Škrášková. Vyjádřila obavu o bezpečí starších lidí. Sama má starší matku, pro kterou by neudržovaný chodník mohl představovat riziko.

Právě důchodcům doporučují jihomoravští záchranáři zvýšenou opatrnost. „Starší lidé by měli omezit cesty mimo domov, pokud je to možné. V případě, že musí na ulici vyjít, měli by mít nějakou oporu jako třeba hůlku, případně se mohou přidržovat zábradlí,“ poradila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.