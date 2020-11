Babinský bistro, Akvárna, Ramen Brno, kavárna Era nebo třeba Tři ocásci. Na knize restaurace pracují už od jara. Každý z podniků přispěl několika recepty i příběhem. „Vybrali jsme jídla s podzimní tematikou, zvěřinu, švestky,“ poznamenal provozovatel Hotelu a restaurace Velká Klajdovka Pavel Obrovský. Do knihy přispěl recepty na kančí kýtu se šípkovou omáčkou a perníkovým knedlíkem, konfitovaný vepřový bok na cideru s jablky a smažené sušené švestky v těstíčku.

Podle restaurace Die Küche si lidé zase připraví halušky s veganskou brynzou. „Dává se do ní přírodní tofu i domácí smetana ze sójového mléka. Je to skvělá alternativa, pokud někdo nemůže sýry nebo je už třeba vegetarián či vegan. K jídlu je i špek z celeru naloženého do koření,“ řekla za restauraci Pavla Drlíková.

Kuchařku vydal Nadační fond Signatures of Moravia, cílem je podpořit podniky postižené protikoronavirovými opatřeními. „Výtěžek z prodeje půjde rovným dílem mezi zúčastněné restaurace,“ sdělila za nadační fond Barbora Šindelová.

V předprodeji kuchařku lidé objednají na stránkách fondu. „Koupí ji samostatně nebo s balíčkem fair trade surovin. Ty využijí univerzálně, ale i na recepty z knihy,“ dodala Šindelová.