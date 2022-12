Nová náměstkyně primátorky, která má v gesci bytovou problematiku a správu majetku, Karin Podivinská chce na nabídky města v budoucnu více upozorňovat. „Už se tím zabývá naše marketingové oddělení. V příštím roce se plánuje propagace bytů pro seniory, i těch startovacích," sdělila náměstkyně.

Měnit podle ní ale není potřeba systém přidělování těchto bytů, a to ani v návaznosti na nedávné bytové kauzy v Brně. Startovací byty město zájemcům přiděluje na základě losu, a tak je tento systém podle Podivinské dostatečně transparentní. „Losuje se veřejně a navíc je to nahrávané. Nevím, že by kdy u startovacích bytů došlo k nějakému pochybení," popsala Podivinská.

Takový systém výběru nových nájemníků se líbí také opoziční zastupitelce Markétě Lukášové Spilkové. „Losování je dílem náhody, ale pokud je provedeno pod dozorem, tak to považuji za dobrý systém. Kdyby to tak bylo na Brně středu, tak třeba ani nemáme korupční kauzu," vyjádřila se Spilková.

Špatná propagace

Bývalá předsedkyně Kontrolního výboru Spilková byla z nízkého zájmu o startovací byty zaskočená. Podle ní se o jeden klasický městský byt hlásí i osmdesát až dvě stě lidí. Důvodem pro malý počet zájemců může být právě špatná propagace. „Osobně jsem se setkala s tím, že lidi neví, jak to funguje. Myslí si, že je všechno zkorumpované a nemají vůbec šanci. Určitě by bylo dobré udělat nějakou informační kampaň," zamyslela se.

Aktuálně město nabízí k pronájmu sedm startovacích bytů. Jedná se o jeden byt 2+kk v bytovém domě Mostecká 12, jeden byt 1+kk v bytovém domě Stamicova 11 a pět bytů 1+kk v bytovém domě Bratislavská 51. Žádat mohou zájemci od konce listopadu až do posledního dne před Štědrým dnem. Do výběru se dostanou pouze zájemci, kteří splní několik podmínek. Musí jít o mladý pár do čtyřiceti let, který dohromady vydělává od třiceti do čtyřiašedesáti tisíc korun měsíčně. Upřednostňovány jsou rodiny s dítětem nebo dětmi.