Uchazeči o byt navíc nesmí dohromady vydělávat méně než třicet tisíc korun měsíčně a více než čtyřiašedesát. „Lidí, kteří by mohli splňovat stanovené podmínky, je jednoznačně dost. Jde o mírně podprůměrný plat, takže by mělo jít o páry, kteří už spadají do kategorie potřebných, ale zároveň pracují. Přesně na tuto skupinu by mělo startovací bydlení cílit,“ poznamenal před časem ekonom Lukáš Kovanda.

Sehnat v Brně byt k pronájmu je pro mnohé nelehký úkol. Například Edita Konrádová s přítelem shání byt už přes dva měsíce. „Je těžké najít byt který by nám vyhovoval a zároveň byl cenově přijatelný," svěřila se Konrádová. O nabídce startovacích bytů předtím, než ji oslovila redaktorka deníku Rovnost, netušila. O městský byt se s přítelem přihlásí. „Za zkoušku nic nedáme. Celé se mi to zdá jako super nápad," dodala Konrádová.

Přihlásit se mohou zájemci až do poloviny srpna, slosování uchazečů plánuje město na začátek září. Naposledy losování uchazečů o městské byty proběhlo předposlední víkend v červenci, kdy město nabízelo mladým rodinám pět bytů. Losovalo se tehdy mezi devatenácti uchazeči, kteří ale měli zájem jen o čtyři z pěti nabízených bytů. O novostavbu na Dukelské třídě se nikdo nepřihlásil a město ji tak nabízí znovu. „Možná uchazeče trošičku poděsila adresa, ale jde o nádherný nový dům, kde bydlí samé slušné rodiny," nechal se slyšet na červencovém slosování Oliva.

Za poslední dva roky dostalo v nájem v brněnských startovacích bytech už 117 mladých rodin. Od července navíc pro mladé rodiny spustilo město projekt družstevního bydlení.