Ve čtvrtek dopoledne museli cestující jedoucí z Brna do Prahy počítat se zpožděním. „Vím o tom, ale stejně radši volím vlak než autobus. Na dálnici taky může být nehoda a zpozdit tak dopravu," vyjádřila se například Vendula Knapková.

Kam se obrátit o pomoc? Regiojet zřídil krizovou linku na čísle 539 000 955. Na tuto linku se mohou obracet lidé s dotazy. Linka je dostupná kromě češtiny a slovenštiny také v ukrajinštině. Dotazy lze zasílat také e-mailem na pomoc@regiojet.cz.

O změnách v dopravě diskutovala na brněnském hlavním nádraží také skupina seniorek. „Jedeme ale jen do Letovic. To by mělo být bez problému," sdělila redaktorce Brněnského deníku Rovnost jedna z nich.

Některé brzké ranní spoje dopravci bez náhrady zrušili.

