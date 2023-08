Největší sběrný dvůr na Moravě se nově nachází v brněnských Židenicích. Ten nahradil nedávno uzavřené středisko v Líšni. Na ploše přes šest tisíc metrů čtverečních je možné roztřídit čtyři sta druhů odpadu o celkové hmotnosti patnácti tisíc tun za rok. Odpad, který se do Židenic přiveze, se tu navíc bude i dále zpracovávat. Dvůr se totiž nachází mezi zařízením pro energetické využití odpadu a dotřiďovací linkou. V provozu je od začátku srpna.

Nový velkokapacitní sběrný dvůr v Jedovnické ulici v brněnských Židenicích. | Video: Deník/Tereza Hálová

Sběrný dvůr mohou využívat nejen fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území města, ale za poplatek také firmy a živnostníci z blízkého i širšího okolí. Výjimku tvoří stavební materiál, za jehož uložení budou platit také Brňané.

„Sběrný dvůr bychom kvůli návratnosti investiace chtěli zaplnit v maximální možné míře. Zatímco jedna jeho část plní funkci městské firmy v oblasti odpadového hospodářství, druhá komerční si na sebe musí vydělat. Naše služby tak může využít nejen občan, ale i podnikatel z druhé strany republiky. Počítáme však s tím, že sběrný dvůr bude spádový pro všechny podnikatele z širší metropolitní oblasti a pro třetinu obyvatel města,“ uvedl generální ředitel Sako Brno Karel Jelínek.

Dosud do sběrného dvora zavítali pouze brněnští zákazníci. Otevřený je však teprve týden. Otevřený je přitom denně, a to včetně víkendů. Právě tehdy by měl být brněnskými domácnostmi nejvytíženější. O víkendech jsou totiž ostatní sběrná střediska zavřená. Naproti tomu u firem a živnostníků se předpokládá průběžné vytížení během celého týdne.

Nebezpečný a nespalitelný odpad

Hlavním odpadem je nespalitelný objemný odpad. Lidé zde mohou najít ale také kontejner pro nebezpečný odpad, jako je infekční odpad, chemikálie nebo nebezpečný stavební odpad. K dispozici je také plocha pro odevzdávání pneumatik, střepiště pro skleněný odpad nebo takzvaný Re-Use point, který slouží pro odkládání věcí k dalšímu využití.

Brno má na svém území bezmála čtyřicet sběrných dvorů. Důvodem vzniku posledního velkokapacitního sběrného dvora byla logistická úleva. Zařízení pro energetické využití odpadu tu funguje dlouhodobě, v březnu letošního roku zde byla zprovozněna automatická dotřiďovací linka. Sběrný dvůr byl potom vybudován během čtyř měsíců. Jeho celková investice vyšla na padesát milionů korun, necelou pětinu pokryla dotace od Státního fondu životního prostředí.

Po líšeňském sběrném dvoru město další rušit nehodlá. „V tuto chvíli nemám informaci o tom, že bychom měli v plánu rušit nějaké další sběrné dvory. Pokud by tomu tak bylo, snažili bychom se, aby byl byl sběrný dvůr v dané lokalitě nahrazen jiným. Chceme naše občany i podnikatele v třídění odpadu podporovat,“ dodala brněnská primátorka Markéta Vaňková.