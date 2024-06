Operace bez operace. Obří plicní embolii vyřešili v Brně bezbolestně při vědomí

Kristýna Bartošíková externí redaktor - praktikant

Čtyřiašedesátiletou Miroslavu Bečvářovou lékaři propustili po operaci z nemocnice do domácí léčby. Když se jí začala motat hlava a omdlela, sanitka ji odvezla do nemocnice ve Vyškově, kde jí našli rozsáhlou plicní embolii, se kterou ji poslali do Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Tam se stala první pacientkou, ošetřenou katetrovým systémem Flowtrever. Ušetřila si tak operaci a dlouhý pobyt v nemocnici. O metodě blíže informovali v úterý zástupci bohunické nemocnice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lékaři v bohunické nemocnivi začali plicní embolii léčit pomocí katetrového systému, kterým z plic odsávají sraženiny krve. Novou metodu představili na úterní tiskové konferenci. | Foto: Deník/Kristýna Bartošíková