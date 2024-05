Jana Králíková začala první problémy pociťovat na jaře roku 2020. Po sérii vyšetření, která odhalila metastazující nádor slinivky, následovala chemoterapie. Tu nejprve lékaři zahájili na základě standartních doporučení. „Mezitím mě pan doktor poslal na genetické vyšetření a tam se zjistilo, že jsem nositelka genu BRCA2. Díky tomuto zjištění následovala jiná chemoterapie, určená na můj typ onemocnění, a to už se nádor začal zmenšovat," popsala žena.

Vymizely metastázy, odezněly bolesti a zlepšily se výsledky testů. Následovala biologická léčba tabletami a následně lékaři nádor i ozářili. „Na posledním CT jsme viděli problematický stav, kdy nádor lezl i do cévních struktur. Operace trvala sedm hodin, ale ukázalo se, že nešlo o nádor, ale už o pouhou jizvu. Nádorové buňky zcela vymizely. Co jsem se ptal kolegů napříč pracovišti v republice, tak to ještě nikdy neviděli," uvedl k léčbě pacientky klinický onkolog Michal Eid.