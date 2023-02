Brixx bude na pomezí Bohunic a Starého Lískovce, v blízkosti Fakultní nemocnice Brno a univerzitního kampusu. Půjde o propojení rezidenčního bydlení, zábavy a komerčních služeb. „Projekt je koncipovaný jako mnohem víc než pouze nový prostor pro bydlení. Chceme lidem zároveň nabídnout také nové pracovní příležitosti a možnosti k aktivnímu trávení volného času,“ uvedl Vavřík.

Areál se bude skládat ze dvou výrazných bloků. Dominantou se podle architekta Petra Pelčáka ze studia Pelčák a partner architekti stane výšková budova z bloku A, která svou velikostí doplní nemocniční budovu na protější straně Jihlavské ulice.

„Tyto dvě stavby vytváří motiv brány vyznačující vjezd do města Brna ze západní strany. Objekt vysoký dvacet pater nabízí krásné výhledy všemi směry. Výjimečnost obytné věže je zdůrazněna také povrchy fasád, které jsou z pohledových cihel. Tím se od okolních staveb odlišuje,“ popsal architekt Pelčák.

Soukromý investor na projektu spolupracuje s vedením města Brna. „Město se může podílet tím, že konečně bude vypracovaný nový územní plán. Chceme, aby do dvou let skutečně platil, to je to nejdůležitější," oznámil náměstek primátorky René Černý.

Většina bytů bude v bloku A. Další budou také ve druhé části B, a to společně s kancelářemi. Kromě dalších prostor pro obchody či kavárny investor v bloku A počítá se specializovaným zdravotnickým zařízením. „Vzhledem k blízkosti univerzitního kampusu zamýšlíme vytvořit prostor o výměře tisíc metrů čtverečních, kde by byla klinika s vybranou specializací pro absolventy blízké lékařské fakulty, kteří začínají s praxí,“ nastínil hlavní manažer projektů společnosti Domoplan Josef Molnár.

Další blok B je uzpůsobený pro studentské bydlení. Kromě dvaadevadesáti bytů bude disponovat kompletním zázemím v podobě vlastních kuchyněk, odpočíváren, klubovnou i restaurací. Nápad zaujal například studentku Jana Machů. „Výstavba takových bytů může být v mnoha ohledech přínosná a může alespoň trochu pomoct s řešením tohoto problému,” řekla. Míst na kolejích je podle ní nedostatek.

Propojení obou rezidenčních částí zajistí pěší zóna. Poslouží jako prostor pro setkávání, čemuž přispějí také kavárny s dalšími provozovnami. Před blokem A bude zase malé náměstí s vodními prvky a stromovou alejí. „Domy jsou polyfunkční. Stejně jako například v centru města mají v přízemí obchody a gastroprovozy,“ zmínil Pelčák.

Většina parkovacích míst bude v podzemí, společně s nadzemními se jedná o 496 míst. Součástí budou také dobíjecí stanice pro elektromobily nebo elektrokola. „Energetická soběstačnost se u celého komplexu pohybuje okolo třiceti procent. Díky dalším prvkům v podobě dálkové regulace vzduchotechniky, chlazení či topení se však může ještě dále navýšit,“ doplnil manažer Molnár.

Nová čtvrť bude stát na místě, které je na dosah centru. „Má skvělé dopravní napojení v podobě městské hromadné dopravy dále do města, a stejně tak i na dálnici. Jedná se navíc o dlouhodobě nevyužívanou a opuštěnou plochu,“ řekl zakladatel firmy Vavřík o lokalitě, kde v minulosti byla panelárna či autobazar.

MICHAL HRABAL

LUCIE BURIANOVÁ