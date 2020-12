/FOTOGALERIE UVNITŘ ČLÁNKU/ Park, hřiště i první kancelářská budova stojí v areálu Nové Zbrojovky v Brně. Místo se mění v novou čtvrť.

Areál Nová Zbrojovka v prosinci 2020. | Foto: Deník / Attila Racek

Z původních budov nechal investor zdemolovat už tři čtvrtiny. „Zbylé bychom rádi dodemolovali v příštím roce. Zároveň provádíme sanační práce,“ řekl projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička. Výstavba na přes dvacet hektarů velkém území potrvá deset až patnáct let. Na zhruba třetině zastavěného území vzniknou plochy pro bydlení.

Vypravili jsme se na "místo činu", podívejte se do galerie uvnitř článku, jak to tam nyní vypadá.