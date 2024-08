Jedním z přístupů do Nové Zbrojovky v Brně bude cesta po prodloužené ulici Markéty Kuncové.

V příštích měsících vznikne nová silnice, která spojí areál Nové Zbrojovky se stávající ulicí Markéty Kuncové. „Součástí budou také chodníky, cyklostezky, zelené pásy a další. Přesnější náklady určí nabídková cena, očekáváme, že nepřesáhne 136 milionů korun bez daně," informovala brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Projekt je rozdělený do dvou etap. Na jeho financování se podílí město Brno a společnost Nová Zbrojovka. Projekt má všechna povolení pro výstavbu. Práce mají podle předpokladů trvat dva roky. „Pokud půjde vše dobře, mohly by práce začít na jaře. Odvine se to od výběrového řízení," řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl

Na napojení ze Šámalovy ulice začali dělníci pracovat v červnu. Zhruba dvousemetrový úsek mezi Zábrdovickou a Lazaretní rozšíří místo stávajících šesti na šířku třicet metrů. Součástí stavby je také úprava tramvajové trati v Zábrdovické ulici od železničního podjezdu u zastávky Kuldova až k hlavnímu vchodu do Vojenské nemocnice.

Při rozšíření Šámalovy vzniknou také cyklopruhy. Budou v obou směrech. „S ohledem na zachování určitého počtu parkovacích míst nebude cyklopruh oddělený," podotkl před časem Kratochvíl.

V Nové Zbrojovce má vzniknout zhruba dva a půl tisíce bytů, dvě stě tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch a sto tisíc metrů čtverečních komerčních ploch. V oblasti se má po dostavbě každý den pohybovat dvacet tisíc lidí.

Developer se nyní chce soustředit na jižní zónu areálu. Na podzim začne výstavba prvních bytů. U řeky Svitavy vzniknou budovy A, B a C. Dohromady tam má být zhruba 410 bytů. „Objekty jsou naprojektovány na hranici protipovodňových opatření. Už v návrhu jsme konzultovali s Kanceláří architekta města a představiteli města jejich potenciální využití v rámci systému protipovodňových opatření," zmínil nedávno projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička.

Ředitel Nové Zbrojovky Miroslav Pekník věří, že nová čtvrť by mohla být hotová do deseti nebo dvanácti let.