V areálu Nové Zbrojovky už je hotová rekonstrukce takzvaného Hradu, tedy bývalé budovy ředitelství, ke konci se blíží stavba kancelářské budovy D4. Do konce letošního roku pak má začít stavba objektů D2 a D3. Původně se mělo jednat o prostory pouze pro administrativu, nakonec se ale developer rozhodl pro změnu. „Vznikne polyfunkční objekt tvořený mixem nájemního bydlení, administrativy a maloobchodních jednotek, abychom co nejvíce přispěli k naplnění občanské a veřejné vybavenosti a nabídli pestrost a rozmanitost ve funkci i typu bydlení," nastínil projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička.

V pondělí začalo rozšiřování Šámalovy ulice, která má být vstupní branou do nově vznikající čtvrti. Právě dopravní napojení je pro soukromého developera klíčové. „Do dvou let by měly vzniknout nové prodejní byty, nová administrativa, nové nájemní bydlení," vyjmenoval Pekník.

Celkem se bude jednat o 180 jednotek, spíše menších jako 1+kk a 2+kk. „Cílovou skupinou by mohly být mladé rodiny, studenti. Budou plně vybavené, částečně vybavené nebo nevybavené," poznamenal Růžička.



Na podzim by měla jít podle něj do prodeje první forma prodejního bydlení. Jedná se o budovy A, B, C, které postaví u řeky Svitavy. Dohromady tam má být zhruba 410 bytů. „Objekty jsou naprojektovány na hranici protipovodňových opatření. Už v návrhu jsme konzultovali s Kanceláří architekta města a představiteli města jejich potenciální využití v rámci systému protipovodňových opatření. Budovy jsou na to nadimenzovány. V tuto chvíli je to na posouzení projektanta protipovodňových opatření, zda je využije nebo ne," zmínil Růžička.

Nová Zbrojovka umístění: Brno, Židenice; areál bývalé továrny Zbrojovka

zástavba: o velikosti 550 000 m2

co tam bude: 2 500 bytů, 200 000 m2 kancelářských ploch, 100 000 m2 komerčních ploch a služeb

počet lidí, co se tam mají pohybovat: 20 000 denně

co zůstalo z bývalé Zbrojovky: bývalá budova ředitelství, kotelna s komínem, Hala 76 a Zet.Office

kdy má být nová čtvrt hotová: do 10, 12 let

Židenický starosta Petr Kunc je rád, že se s developerem domluvili na otevřeném areálu. Tedy, že sportoviště a další aktivity jsou pro všechny. „Je to nové místo, kde se setkávají lidi. Máme tam i rozsvícení vánočního stromku. Jsou tam vánoční trhy, bývají tam koncerty. Na podzim tam plánujeme festival," přiblížil Kunc.

Areál Nové Zbrojovky se stává také vhodným místem pro konání svateb. „V Industře už jsme oddávali první registrované partnerství," sdělil židenický starosta.

Podle něj je ještě potřeba dořešit budoucí uklízení nových ploch a ulic, které v Nové Zbrojovce vzniknou. „To je však spíše na jednání s městem. Budou to stovky nových odpadkových košů. Tisíce metrů čtverečních ploch. Tak velký rozsah developerského záměru zatím žádné městské části předaný nebyl. Nová Zbrojovka to celé vybuduje a za symbolickou jednu korunu to předá městu. Ale budeme potřebovat jako městská část nějaké peníze, abychom celý ten nový areál dokázali udržovat," uvedl Kunc.

Rozšíření Šámalovy a úprava tramvajové trati v Zábrdovické je součástí systému dopravního pokrytí Nové Zbrojovky. „Dalšími plánovanými stavbami pro zajištění odpovídající dopravní obslužnosti je napojení na velký městský okruh z Tomkova náměstí v Husovicích včetně vybudování nového mostu přes Svitavu nebo připojení z ulice Markéty Kuncové,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V Nové Zbrojovce má vzniknout zhruba dva a půl tisíce bytů, dvě stě metrů čtverečních kancelářských ploch a sto metrů čtverečních komerčních ploch. V oblasti se má po dostavbě každý den pohybovat dvacet tisíc lidí. Pekník věří, že nová čtvrť bude hotová do deseti nebo dvanácti let.