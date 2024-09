„Zase míříme k soudu. V tomhle státě s takovou nepostavíme nikdy nic. Už ani to nádraží," komentoval situaci brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Bulvár má být do budoucna důležitá silnice pro obsluhu nádraží i pro rozvoj přilehlých čtvrtí. Žaloby ale s největší pravděpodobností nabourají proces přípravy. „Na jaře 2026 jsme chtěli začít se stavbou Bulváru," řekl Kratochvíl. Některé přípravné práce měly začít už v příštím roce.

Děti Země uplatňují připomínky k řízením, které se týkají ochrany přírody. Redakce zástupce spolku oslovila s žádostí o reakci, odpověď zatím nepřišla.

Spolek se vložil už v loňském roce do povolování kácení stromů na ploše mezi Opuštěnou a Uhelnou ulicí. Zástupci spolku se domnívali, že by se tam mohly nacházet cenné druhy živočichů. „Z biologického průzkumu z roku 2020 nevyplynulo, že by měly záměry v této lokalitě negativně či jinak významně ovlivnit zde pozorovanou faunu a flóru," reagoval tehdy mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Představitelé Brna se také v letošním roce dohodli na majetkovém vypořádání se společností Shell, která do konce června provozovala v Opuštěné ulici čerpací stanici. Ta ustupuje právě plánované dopravní infrastruktuře související s novým brněnským hlavním nádražím. „V příštím roce začneme benzinovou stanici bourat," podotkl Kratochvíl.

Modernizaci brněnského železničního uzlu, včetně stavby nového brněnského nádraží, letos posvětila centrální komise ministerstva dopravy. Zástupci Správy železnic předpokládají, že stavební práce potrvají od roku 2028 do roku 2035. „V místě současného dolního nádraží vznikne zcela nová centrální stanice. Nová stavba zajistí dostatečnou kapacitu pro plánovaný rozsah osobní a nákladní železniční dopravy," informovala nedávno mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.