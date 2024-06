Dva týdny nepřišel v Brně do práce, našli ho vedle čtrnácti vypitých lahví vodky

Název Brněnská třída ponese ulice v úseku od Cejlu po Křenovou, od Křenové po Čechyňskou následně právě pojmenování Kunhutina. „Toto řešení umožní snadné přidělování čísel orientačních budovám, jejichž sled je již od Křenové ulice možné odhadnout,“ doplnila Slámová.

Název Kunhutina ulice, případně Sv. Kunhuty, je odvozený od dávné císařovny Svaté říše římské Kunhuty Lucemburské. Ta se těsně před koncem desátého století provdala za posledního římského krále a císaře Svaté říše římské Jindřicha II. Během svého zbožného života zakládala Kunhuta Lucemburská kláštery, v roce 1200 byla následně prohlášená za svatou.

RULLEROVO NÁBŘEŽÍ

Tady bude Rullerovo nábřeží.

Na levém břehu Svratky si Brňané brzy vychutnají svou vlastní náplavku. Samozřejmost v jiných městech se v Brně stane novinkou, a to v návaznosti na výstavbu protipovodňových opatření na řece. „Nové nábřeží vznikne na levém břehu Svratky podélně s ulicí Poříčí, severozápadně od Renneské třídy a západně od Nových sadů,“ upřesnila vedoucí městského Odboru vnitřních věcí Jaroslava Slámová.

Nábřeží ponese jméno jednoho z nejznámějších brněnských architektů, konkrétně Ivana Rullera. Významný architekt byl nejen děkanem Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, ale především autorem mnoha staveb v Brně. Mezi jeho díla patří například sportovní hala známá pod názvem Rondo nebo obřadní síň na hřbitově v brněnských Židenicích.

Nábřeží řeky Svratky byla poslední zakázka, na které Rullerův ateliér pracoval. Architekt zemřel koncem března 2018 ve věku jednadevadesáti let. Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka bylo ve hře od začátku právě pojmenování po Rullerovi. „Nemám informace o tom, že by to bylo jinak,“ ujistil nedávno Poňuchálek.

MÝTNÁ

Zde bude nově Mýtná ulice.

Proměněný název získá jižní část nynější ulice Kejbaly v městské části Brno-Bohunice. Nově se úsek převážně zahrádkářské oblasti bude jmenovat Mýtná. Důvodem změny je lepší orientace, jejíž zhoršení nastalo s postupnou výstavbou v Kejbalech. Zatímco severní část lokality ponese dosavadní název Kejbaly, šest budov čeká změna čísel orientačních. Čísla popisná zůstanou stejná.

Kvůli změně názvu jižního úseku Kejbal na Mýtnou ulici si někteří Brňané budou muset vyřídit nové doklady. To jim však vedení města slíbilo bezplatně. Nové pojmenování získala ulice v návaznosti na starší lokální přezdívku Na Mýtné.

Jednou z možností se po smrti odpůrce Putinova režimu Alexeje Navalného stalo pojmenování právě po něm. „Neostalinistický režim v Rusku se bude snažit vymazat jméno Alexeje Navalného z historie a je na nás, lidech ze svobodného světa, abychom se o jeho odkaz postarali,“ okomentoval svůj návrh bohunický opoziční zastupitel Michal Kincl.

Původní návrh nového pojmenování ulice, tedy Mýtná, ale nakonec mezi představiteli bohunické radnice zvítězil. „Při pojmenovávání se musíme držet několika kritérií, mimo jiné, jak se místo nazývalo v minulosti. Jedno ze jmen znělo Na Mýtné, tento tvar se už ale v současné době nepoužívá. Na doporučení jsme tedy zvolili tvar Mýtná,“ přiblížil před časem bohunický starosta Antonín Crha.

Stejně jako všechny ostatní názvy, posvětili finálně i tento členové brněnského zastupitelstva. Nová Mýtná ulice je naplánovaná jako prodloužení stávající silnice, která propojuje ulici Kamenice a Vinohrady v bohunické čtvrti Červený kopec.

KALOVÁ

Tady bude nově Kalová ulice.

Doplňující úsek Kalové ulice navazující na současnou Kalovou. Krátký úsek mezi Dornychem a Komárovskou ponese stejný název jako hlavní část ulice. Místo se nachází v brněnské městské čtvrti Komárov, v těsné blízkosti aktuálně stavěného developerského projektu Allrisk Meridiem.