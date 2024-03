Ze země trčící dlouhá zahnutá trubka připomínající periskop ponorky. Jen s klikou navíc. Vybavení podvodního plavidla připomíná nový Poesiomat nedaleko křižovatky Bratislavské a Hvězdovy ulice v Brně blízko někdejší historické budovy káznice.

Zprovoznění nového Poesiomatu v Brně nedaleko bývalé káznice. | Foto: město Brno

A právě poezii významných československých básníků zavřených v káznici nedaleko brněnské ulice Cejl, vzpomínky politických vězňů, ale i básně, písně a texty současných českých i romských autorů, si mohou lidé po zatočení klikou od úterka 12. března 2024 poslechnout. „Lokalita má opravdu silný genius loci – místo které dýchá minulostí, ale které tepe i v současnosti. Místo, kde se prolíná česká linka s německou, židovskou a romskou. Vše ještě akcentuje historie káznice jako místa věznění významných osobností, básníků Jana Zahradníčka, Václava Renče, Zdeňka Rotrekla a dalších. Poesiomat jako takový tedy může šířit hlas vězněných i do dnešních dnů,“ řekl místostarosta městské části Brno-sever, kde nový Poesiomat stojí, Martin Glogar.

Posluchači Poesiomatu před káznicí si mohou vybrat z dvaceti nahrávek. Součástí je například báseň Bratislavská, kterou napsal významný český básník Jan Zahradníček během svého vězeňského pobytu v káznici. Zastoupeni jsou i další básníci internovaní v brněnské věznici na Cejlu: Václav Renč a Zdeněk Rotrekl. „Jednu stopu jsme vyčlenili i jako otevřenou výzvu pro mladé romské umělce a umělkyně, kteří rádi tvoří a kterým může Poesiomat sloužit k prezentaci jejich tvorby,” prozradil zakladatel spolku Piána na ulici Ondřej Kobza.

A právě tento spolek umisťuje od roku 2015 Poesiomaty do veřejného prostoru. „Původně byl Poesiomat myšlen jako jukebox obsahující pouze básně. A jeden z prvních tohoto typu jsme instalovali v Brně v Otevřené zahradě. Koncept se však během let proměnil a dnes více pracujeme s pamětí daného místa. A to nejen z hlediska poezie. Mohou to být písně, vzpomínky, vyprávění,” popsal autor projektu Kobza.