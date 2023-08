Model počítá se spoluprací městských výrobců energií, a to Tepláren Brno a SAKO Brno. „Potenciál stávajících a rozvojových výrobních zdrojů zajistí, že v budoucnu bude celková spotřeba elektrické energie městských zákazníků pokryta z velké části obnovitelnými zdroji energie," upřesnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Kroky vedoucí k samotnému založení společnosti začaly Teplárny Brno podnikat okamžitě po středečním schválení plánu městskou radou. Nový systém nákupu bude podle Novotné fungovat od roku 2025. „Očekáváme minimální náklady související s přechodem na nový model. Nová společnost totiž bude využívat stávající technické vybavení brněnských tepláren," dodala Novotná.

Město si od nového systému slibuje snížení aktuální administrativní, provozní a finanční zátěže spojené s nákupem energií. „Ušetří se peníze za veřejná výběrová řízení spojená s dodávkou elektřiny pro městské subjekty. Také se zajistí stabilita dodávek a cenová jistota, což přispěje k rozpočtové předvídatelnosti," popsal Poňuchálek.

Ušetřit by měly také samotné Teplárny. „Sníží se objem prodeje elektřiny na velkoobchodním trhu a zvýší se prodej konečným zákazníkům," uvedla Novotná. Tak budou moct Teplárny lépe kontrolovat jak marži z prodeje elektřiny, tak výslednou cenu, za kterou ji městu prodá. Nový model předpokládá, že budou Teplárny městu dodávat elektřinu v objemu 120 gigawatthodin ročně.

Se zavedením modelu souhlasí také opoziční Strana zelených, se kterou vedení města projednávalo plán při červnovém zasedání energetické komise. „Dává smysl, aby Brno své zdroje, které vyrábí energii, využívalo pro své vlastní potřeby. Může to vést k lepšímu využití elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů," sdělila opoziční zastupitelka města Jana Drápalová.

Přesto se projednávání modelu bez připomínek ze strany opozice neobešlo. „Je důležité pravidelně porovnávat ceny na trhu a neobchodovat elektřinu draze," připomněla Drápalová. Dodala také, že zdroje, které Sako a Teplárny využívají, jsou sezónní a na systému je tak potřeba ještě zapracovat. „Teplárny produkují nejvíce elektřiny v zimě, kdy zároveň vyrábí teplo pro brněnské domácnosti. V létě je to potřeba doplnit výrobou z fotovoltaiky, a to je teprve v procesu," zakončila Drápalová.

Podle ekonoma brněnské společnosti Cyrrus Petra Pelce nepřinese městu zavedení nového modelu v současné situaci zásadní propad ani výhodu. „Je to preventivní opatření a snaha mít větší možnost zasahovat do cenotvorby. Teď se předpokládá, že se vzhledem k ústupu krize a poklesu cen situace zklidní. Město se chce pravděpodobně do budoucna připravit na neočekávané impulzy," zamyslel se.

Jako preventivní řešení možné budoucí krize hodnotí Pelc nový model kladně. „Teplárny si už v minulosti domluvily dlouhodobé smlouvy, díky čemuž byly schopné i při zvýšení cen na trhu dodávat za nižší ceny. Předpokládám, že město bude tlačit na další tvorbu těchto smluv, a to ve chvíli, kdy se ceny ustálí," řekl ekonom.

Město v současné době nakupuje energie na komoditní burze Power Exchange Central Europe. Nový systém nákupu energií nijak neovlivní brněnské domácnosti.