Právě v této lokalitě by dle nového územního plánu mohla v budoucnu vzniknout výšková zástavba. To ale Kadlecovi vadí. Argumentuje zejména velkým znehodnocením jeho pozemku, které by se stalo následkem případné výstavby. „Nechápu, proč tam nevzniknou pouze rodinné domy. Proč mi může nějaký developer z Prahy postavit za plotem dvacetimetrový dům. Proč se mnou nikdo nediskutuje, ale máte jednání se sousedem, který chrastí peněženkou,“ sdělil na adresu vedení města muž.

Brněnský radní pro oblast územního plánování Petr Bořecký se proti komentáři ohradil. Uvedl, že přepracovaný návrh územního plánu je dokumentem, který zúčastněné strany tvoří dvaadvacet let. „Měli jsme projednání s investorem v této lokalitě, kancelář architekta města je pověřená k vypracování vyjádření k zástavbě za primátorku. Peněženkou tady nikdo nechrastí, to jsou fámy,“ odpověděl Bořecký.

Možná výstavba vysokých bytových domů trápila rovněž jednu z Brňanek, která upozornila na navrhovanou změnu územního plánu v lokalitě za parkem Lužánky. V případě jejího schválení by byty mohly vyrůst na nároží Drobného a Sportovní ulice, a to až do výšky dvaadvaceti metrů. „Zástavba by pokryla masivní plochu, tvořila by dopravní a hlukovou zátěž, není to brownfield pro výstavbu jako v jiných lokalitách. Byty na tomto území pro Brňany dostupné stejně nebudou, alespoň ne z větší části,“ poznamenala žena. Své jméno neuvedla.

V dosavadním územním plánu je místo aktuálně označené jako plocha pro rekreaci či sport. Podle radního pro územní plánování Petra Bořeckého ale Brňané o zeleň či sportovní plochy nepřijdou ani v případě schválení přepracovaného dokumentu. „V okolí jsou bazény, lokalita Planýrka, v budoucnu tam vznikne atletická hala kombinovaná se stadionem pro cyklisty,“ podotkl Bořecký.

Nový územní plán představili zástupci města a Kanceláře architekta města Brna v několika prezentacích zaměřených na urbanismus, dopravu nebo velké záměry jako silnice I/73 či vysokorychlostní trať. Ředitel Kanceláře architekta města Jan Tesárek označil územní plán za zrcadlo zobrazující dohodu několika stran. „Ukazuje nám, jak jsme schopní své záměry projednat, ustoupit, nebo nalézt kompromis,“ řekl Tesárek.

Případné námitky a připomínky k návrhu nového územního plánu mohou Brňané uplatňovat ještě sedm dní po veřejném projednání. Konečné datum pro jejich podání je tedy ve středu 7. srpna. Nový územní plán, který představuje klíčový dokument pro budoucí rozvoj města, schvalovali brněnští zastupitelé naposledy před dvěma lety. Nakonec jej však vrátili k přepracování. Nový územní plán chce vedení města schválit do konce roku, v platnost by mohl vejít v první čtvrtině roku 2025.