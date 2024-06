/MAPA/ Je důležitý pro další rozvoj města. Brno však na schválení nového územního plánu už roky čeká. Naposledy zastupitelé vrátili klíčový dokument k přepracování v roce 2022. Na městském portálu územního plánovaní je od středy zveřejněný přepracovaný návrh nového územního plánu města určený pro veřejné projednání. „Od roku 2022 doznal změn podle pokynů schválených zastupitelstvem. Soustředili jsme se na ochranu stabilizovaných oploch i veřejné zeleně. Jedním z hlavních pokynů bylo také určit novou funkční plochu pro výstavbu rodinného bydlení," zmínil brněnský radní pro územní plánování Petr Bořecký.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Podle ředitele Kanceláře architekta města Brna Jana Tesárka je oproti roku 2022 velká změna především v grafice a kódech. „Jedná se o celostátní požadavek na územní plány. Plochy vypadají barevně jinak. Je to zásadní změna, které si všimne každý," podotkl.

Veřejné projednání se uskuteční 31. července od jedné hodiny odpoledne ve Sněmovním sále Nové radnice. „Od data zveřejnění návrhu, tedy od 26. června do 7. srpna, mohou lidé zasílat námitky a připomínky k vystavenému návrhu, a to přímo pořizovateli, kterým je odbor územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu," sdělil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Právě termín veřejného projednání na konci července, tedy v polovině letních prázdnin, někteří kritizují. „Je to běžný pracovní den jako každý jiný. Kdybychom to udělali v září, tak zase někdo může říct, že je na dovolené. My jsme to samozřejmě diskutovali, ale skutečně je to běžný pracovní den jako každý jiný. Veřejnost se může na projednání dostavit. Kdo nebude moct, může připomínku nebo námitku podat písemně," reagoval Bořecký.

Bořecký uvedl, že vedení města chce, aby byl nový územní plán schválený co nejdříve. „Na vydání spěcháme. Chceme se v co nejkratším čase vypořádat s připomínkami a následně v co nejkratší době návrh předložit zastupitelstvu. Náš vytčený cíl je ještě v tomto roce," konstatoval Bořecký.

Jedno společné projednání se uskutečnilo už na jaře a bylo určeno především připomínkám od zástupců městských částí. „Všechno to byly věci, které jsme s nimi dlouhodobě řešili. Byly to třeba chtěné nebo naopak nechtěné zástavby, připomínky k funkčnímu využití ploch. Některé věci jsme mohli změnit. U jiných nebyla taková shoda, abychom k tomuto mohli přistoupit. Nebylo možné zdaleka vyhovět všem požadavkům," poznamenal Tesárek.