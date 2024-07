Podle prodavačky Dominiky Gemerové jsou lidé z pastelkové sochy gorily nadšení. „Ptají se, chtějí vědět víc informací. Kdo to dělal, kolik to stálo, kolik je tam tužek,“ uváděla příklady. Do výlohy prodejny Koh-i-noor, kde pracuje, přivezli gorilu z pětatřiceti tisíc pastelek asi měsíc zpátky a už tam zůstane trvale.

Ani Michaela Kvítková z Brna barevného lidoopa nepřehlédla. „Nejprve jsem se lekla, co to tam je,“ přiznala mladá žena. „Pak jsem se ale podívala pořádně a musím říct, že to vypadá moc dobře. Socha z tužek musela dát spoustu práce,“ řekla.

Podle mluvčího společnosti Koh-i-noor Jana Kubáta byla hlavní myšlenka vrátit zbytkům pastelek život. „Napadlo nás, že z nich můžeme vytvořit nějaký objekt, nebo lépe zvíře, které by bylo atraktivní a líbilo se malým dětem,“ vysvětlil.

Použité pastelky mají buďto výrobní vadu, nebo je vysbíraly děti ve školách v rámci jiného projektu. „Chtěli jsme dětem ukázat, že i jeden malý zbytek pastelky, odhozený do správného koše, může přinést mnoho dobrého,“ řekl. Zbytky pastelek, které se takto vyberou, pak přepravují zaměstnanci Koh-i-nooru do neziskové organizace STROOM Dub v Prachaticích.

Klienti sociálně-terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením první pastelkovou gorilu vyrobili už před několika lety. „Když nás zástupci Koh-i-nooru poprvé oslovili, byli jsme vystrašení, jestli budeme schopní tomu úkolu dostát, ale nakonec to byla krásná a radostná práce,“ vzpomínala vedoucí provozu STROOM Dubu Hana Přívozníková.

Klienti STROOM Dubu dostanou korpus gorily, na který špačky pastelek nalepují pomocí tavné pistole. „Je to jako slepá mapa. Na gorile jsou namalovaná políčka, ke kterým máme napsané, jaké pastelky tam nalepíme. Jak dlouhé, jakou barvu, jestli jsou nahoru špičkou nebo tou plochou patičkou,“ popsala Přívozníková, podle které je pro její klienty velmi motivační vidět po několika měsících hotovou práci.

Gorila v brněnském papírnictví stojí, protože podle pracovníků Koh-i-nooru jednoduše vypadala nejlépe. „Nejkrásnější efekt u sochy z pastelek získáte tak, že z hladké obličejové části přecházíte do zbytku těla se srstí, jako je právě u gorily,“ prozradil mluvčí. Zároveň ale dodal, že další zvířata jsou v přípravě.