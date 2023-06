Brno potrápí noční objížďky. Opravy kamer zavřou Pisárecký tunel i Hlinky

S komplikacemi musí počítat řidiči, kteří v Brně projíždějí Pisáreckým tunelem. Dělníci budou pracovat na opravě kamerového systému, a to také v tunelu Hlinky. Tam je naplánované zúžení na silnici I/42 ve směru do centra 8. a 9. června a pak ještě od 22. do 23. června, vždy přes den. Samotný tunel bude zavřený do 21. června v noci.

Pisárecký tunel. Ilustrační snímek. | Foto: Brněnské komunikace a.s.