Zástupci Brna-Kohoutovic upřesnili, že úplně uzavřená bude ulice Antonína Procházky v úseku mezi ulicemi Pisárecká a Šárka. Pro ulici Pisáreckou bude platit částečná uzavírka od stavby s orientačním číslem deset až po křižovatku. Do ulice Antonína Procházky neodbočí řidiči, kteří pojedou ze směru od Nového Lískovce. Omezení se nevztahují na vozidla hromadné městské dopravy, chodník také zůstane průchozí.

close info Zdroj: MMB zoom_in Mapa uzavřeného místa.Podle oficiálního webu města Kopeme za Brno povede objízdná trasa ve směru do městských částí Kohoutovice a Žebětín po ulici Žabovřeská, Pisáreckým tunelem a ulicí Petra Křivky. Lidé směřující z Kohoutovic do centra města mají pokračovat po ulici Libušina třída směrem na Chironovu, využít mohou i ulici Nad Pisárkami. Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu uvedla, že na objížďce z Kohoutovic najedou řidiči šest a půl kilometru navíc.

Omezení je nutné kvůli opravě vodovodu pod křižovatkou. Pracovníci zrekonstruují vodovodní řad z roku 1916, opravy se budou týkat potrubí v délce více než tři sta metrů. Stávající vodovodní řad stavitelé zruší. „V křižovatce s ulicí Antonína Procházky je kvůli podchodu pod stávajícím zatrubněním Kohoutovického potoka a podchodem pod místní asfaltovou komunikací navržené vybudování tří betonových monolitických šachet,“ přiblížila Obalilová s tím, že dělníci budou upravovat i kanalizaci.

close info Zdroj: MMB zoom_in Mapa objížděk.Informace o uzavírce v pátek překvapila například Jiřího Hájka. „Bylo by podle mě lepší, kdyby to udělali přes prázdniny. Takhle za chvíli začnou jezdit děti do školy a bude to problém. Alespoň, že bude normálně fungovat hromadná městská doprava. Já sám auto nemám, takže mi na tom zase tak moc nezáleží,“ podotkl cestující, který na místě čekal na zastávce.