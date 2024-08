Malý Oliver se narodil na začátku letošního ledna a brzy se u něj začaly projevovat epileptické záchvaty. Záchranáři ho proto převezli do nemocnice, kde ho museli resuscitovat a napojit na umělé dýchání. Lékaři určili jako důvod potíží takzvanou hemimegaencefalii, vzácnou vrozenou poruchu, při které abnormálně roste jedna z mozkových hemisfér. To ovlivňuje i druhou, zdravou hemisféru.

U Olivera se nemoc projevila extrémně častými epileptickými záchvaty, které se střídaly až stokrát denně a trvaly od dvou do třiceti minut. Úlevu přinesla až operace, při které lékaři odpojili části hemisféry mozku. Chlapce v červnu úspěšně operovali chirurgové z Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno za pomoci odborníků z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Neurochirurgické kliniky Univerzitní nemocnice Ženeva.

Přednosta Neurochirurgické kliniky brněnské fakultní nemocnice Martin Smrčka sdělil, že ačkoliv tato operace nebyla svého druhu první, rozhodně se jedná o vzácný zákrok. „Operace byla v českých podmínkách unikátní, zatím s ní nemáme moc zkušeností. Proto když se na začátku roku objevil pacient s tímto onemocněním, požádal jsem o pomoc přednostu ženevské neurologické kliniky Karla Schallera,“ popsal Smrčka.

Zákrok začali lékaři s ženevskými kolegy plánovat v dubnu, bylo ale nutné počkat, až chlapec trochu vyroste. „U velmi malých dětí je riziko ještě větší. Kdybychom ale Olivera neoperovali, zůstal by ležet, standardně se nevyvíjel, měl by křeče. Byl by v podstatě vystavený podmínkám neslučitelným se životem,“ vylíčil Smrčka.

Přednosta kliniky doplnil, že vývoj po operaci ocení lékaři spíše až s odstupem několika let. „Už teď se ale dá říct, že pacient nastartoval běžný psychomotorický vývoj, hýbe dobře rukama i nohama bez většího stranového rozdílu. To dokazuje, že zasažená pravá hemisféra přebírá funkci obou. Měla by se mu normálně vyvinout řeč a měl by být umožněný i téměř normální intelektuální vývoj,“ podotkl chirurg s tím, že v Oliverově případě nezpůsobila poruchu genetická zátěž.

Zákrok ocenila především Oliverova matka Natálie Pomklová. „Syn se teď hýbe, směje se, můžu s ním komunikovat. Díky všem doktorům jsem teď opravdu šťastná, s malým jsme konečně po dlouhé době doma. První půlrok po narození syna byl hodně náročný. Každý den jsem brečela, nevěděla jsem, co mám dělat,“ vzpomíná Pomklová a dodala, že je vděčná doktorům a zdravotním sestrám, kteří ji po celou dobu podporovali.

Případy onemocnění, jako je Oliverovo, se v České republice vyskytují jednou až dvakrát ročně. Zákrok trval od osmi hodin ráno asi do jedné odpoledne. Podle primáře Kliniky dětské neurologie Ondřeje Horáka se jedná o jednu z nejnáročnějších operací, která je určená k léčbě nejtěžší epilepsie. Riskantní byla kvůli velké řezné ploše na hlavě kojence, při které hrozí velká ztráta krve.