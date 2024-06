Oprava mostu Otakara Ševčíka krok za krokem. Prohlédněte si 522 dnů rekonstrukce

/VIDEO/ Po opravené polovině mostu Otakara Ševčíka v brněnských Židenicích jezdí řidiči od čtvrtka. Rok a půl stavebních prací zaznamenali silničáři v novém časosběrném videu. To ukazuje, jak šel čas s první etapou stavby, a to od jejího začátku až po auta projíždějící obnovenou částí. To dohromady dělá už 522 dnů prací.

Průřez 522 dny oprav mostu Otakara Ševčíka v Brně. | Video: poskytla OHLA ŽS