Stavbaři vymění kolejový svršek i spodek, přidají hlavní sběrač pro odvedení vody z trativodů do kanalizace. „Součástí rekonstrukce bude i vybudování nového kabelového vedení jako spojnice mezi už zrekonstruovanými úseky,“ doplnil městský radní pro investice David Grund.

Cestující mířící tramvají do obchodního centra Futurum nebo dál do Modřic u Brna se za necelý rok dočkají pohodlnější a rychlejší jízdy. Dělníci v létě příštího roku opraví trať ve Vídeňské ulici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.