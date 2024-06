Opravy mostu v Ostravské nad Bělohorskou ulici pokročily. Řidiči mohou po čtyřech měsícíh znovu využívat sjezd na Bělohorskou a zprůjezdněná je i přilehlá Olomoucká ulice. Omezený ale bude průjezd po Ostravské a nájezdová rampa ve směru do centra.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Šálek

Práce v Ostravské ulici začaly na konci letošního února. V pátek opravy mostu postoupily do druhé etapy a dělníci nyní pracují v jízdním pásu ve směru do centra. „Provoz jsme převedli do protisměrsného jízdního pásu v režimu 2+1. Nadále trvá i úplná uzavírka ulice Černovičky pod mostem," sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Oprava mostu na silnici I/50 v brněnské ulici Ostravská běží dle harmonogramu a aktuálně pokročila do II. etapy. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: ŘSDUzavřený je nyní jízdní pás ve směru do cetna včetně přilehlé nájezdové rampy z Bělohorské ulice. Naopak sjezd z Ostravské do Bělohorské ve směru od centra mohou řidiči od pátku opět využívat.

Objízdná trasa ve směru do centra vede pro vozidla do čtrnácti tun po Bělohorské a dále Olomoucké ulici. „Uzavírku koordinujeme s II. etapou omezení na mostě Otakara Ševčíka a uzavírkou okružní křižovatky ve Slatině," dodala Trubelíková. Omezení potrvají do konce řijna letošního roku.

Kromě omezení souvisejících s první etapou prací v Ostravské komplikovala řidičům dopravu oprava vodovodu v přilehlé Olomoucké ulici. Ta byla od února uzavřená v úseku od kruhového objezdu u Kauflandu po most přes železniční trať. „Práce na výměně vodovodu v Olomoucké ulici byly kompletně ukončeny, a to včetně silnice. Ta byla otevřena pro provoz 6. června," uvedla mluvčí společnosti Brněnské vodárny a kanalizace Renata Hermanová.

Stavební práce na okružní křižovatce Hviezdoslavovy a Bedřichovické ulice potrvají do konce letošního roku. Úplné dokončení stavby včetně odstranění provizorní silnice plánují silničáři na červen 2025. Oprava druhé poloviny mostu Otakara Ševčíka by měla být hotová za rok.