Podepsalo ji už dvacet zastupitelů městských částí včetně starostů. „My, brněnští zastupitelé a zastupitelky, tyto projevy nenávisti odsuzujeme a vyjadřujeme solidaritu s brněnskou muslimskou komunitou a každou skupinou lidí, která by se měla stát cílem agrese,“ napsali na webu.

Podle nich je úcta k druhému, včetně respektu k náboženskému vyznání, pilířem a podmínkou existence naší společnosti. „Překvapilo nás, že se z Brna nikdo muslimů nezastal. Je důležité to udělat, protože zítra se něco podobného může stát komukoli,“ řekl za Otevřené Brno Dalibor Levíček.

Zástupci spolku nedávno navštívili mešitu, aby po útoku, který vyšetřuje policie, vyjádřili solidaritu zástupcům muslimské náboženské obce. „Podobné útoky není možné přecházet mlčením, aby se nestaly trpěnou normou,“ dodal Levíček.

Podle brněnského spisovatele, básníka a nakladatele Martina Reinera, který výzvu také podepsal, podobné formy agrese do civilizované společnosti nepatří. „Jsem zvědavý, kdo se k výzvě ještě připojí. Podle mě by to měli podepsat všichni napříč politickým spektrem,“ řekl Reiner, který je zároveň zastupitelem Brna-středu.

Politolog Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity uvedl, že výzva je hlavně morálním apelem komunálních politiků. „Moc politických bodů jim to asi nepřinese, jde spíš o vyjádření určitého názoru,“ uvedl Mareš.

Zástupci muslimské náboženské obce jsou rádi, že se výzva objevila. „Je to důkaz, že si rozumní lidé nenechávají podobné útoky líbit. Nejvíc nás totiž mrzí, že posprejování mešity poškodilo v zahraničí nejen jméno Brna, ale i České republiky,“ sdělil předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muneeb Hassan Alrawi.

Mešita se stala terčem vandalů už několikrát. Kromě nápisů a vytlučených oken tam někdo před třemi lety dal ke dveřím prasečí hlavu a kosti. Vepřové je pro muslimy nečisté maso. Pachatele policie nevypátrala.