Módní show načala přehlídka luxusních dámských společenských šatů Unique značky AVAR FASHION, které jsou z nemačkavého Armani hedvábí. Na mole nechyběla ani Andrea Verešová, která tuto značku vytvořila. Jednotlivé modely navrhuje od samotného výběru látek až po design.

Mechové boty, lodičky s chobotem: módní veletrh v Brně ukazuje, co se bude nosit

Následovala kolekce spodního prádla, županů, pyžam, plavek a doplňků značky VANITY. První část večera uzavřela autorská kolekce oděvního designéra Pavla Jevuly, držitele ocenění Top Styl Designer. Uvedl kolekci s názvem Žal volně inspirovanou konfliktem mezi popkulturou a udržitelností.

Druhou část Fashion Night Brno otevřela přehlídka společenských šatů Miroslava Knota, designéra s nezaměnitelným rukopisem, kterého charakterizuje hra barev a stylů. Dokáže promyšleně dát prostor velmi odvážným prvkům, které nikdy v jeho podání nepostrádají eleganci.

Následovala kolekce originálních ručně šitých plavek BEACH SWAN, ve kterých je každá žena výjimečná. Velký potlesk sklidila kolekce společenských šatů Fame Luďka Hanáka. Modely z jeho dílny nepostrádaly transparentní prvky ani flitry a je jisté, že v takových šatech může každá žena působit nejen sebevědomě, ale i atraktivně.

Večer uzavřeli sourozenci Ponerovi. Jejich kolekce společenských šatů a módy pro denní nošení I will always love you měla v Brně premiéru.

DITA BRANČÍKOVÁ