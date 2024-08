Dnes opuštěný park se vzrostlými stromy a vysokou trávou se do dvou let promění v odpočinkové místo s hřištěm, květinovými záhony a venkovní učebnou pro děti z nedaleké základní školy Jana Babáka. Brněnská městská část Žabovřesky získala téměř čtrnáctimilionovou dotaci na obnovu plochy při ulici Tábor.

Park vznikl spolu s okolní výstavbou zhruba na konci padesátých let minulého století. Za celou dobu jeho existence se mu ale příliš péče nedostávalo. „Je to zapomenuté místo, což je škoda. Leží u školy a je okolo něj hodně bytových domů. Myslím, že to může být krásné místo pro rekreaci a výuku dětí," poznamenal starosta Žabovřesk Filip Leder.

Že do parku nyní moc lidí nechodí a prostor je nevyužívaný, potvrdila redaktorce Brněnského deníku Rovnost i místní obyvatelka Martina Němcová. „Já tam nechodím ani venčit, je to u silnice. Blíže mám Šelepovu, tam je to nové," popsala žena.

Naopak Tereza Zadáková se svým psem do parku před základní školou Jana Babáka chodí pravidelně. „Obcházeli jsme okolí, ale lepší plac jsem nikde neviděla. Pokud se to tu opraví, bude to super," podotkla.

Příprava projektu na obnovu parku trvala podle Ledera asi dva roky. Po dokončení úprav bude místo rozdělené do několika zón. „Bude zde venkovní učebna pro děti ze školy, spousta květinových záhonů, odpočinková místa i herní prvky," vyjmenoval starosta městské části. Právě bohatá výsadba bude park oddělovat od okolních silnic.

Dělníci budou v lokalitě pracovat v několika etapách. „Postavíme zde dvě velké retenční nádrže, které budou zachytávat vodu ze střechy školy. Navíc vzniknou i vrty na vodu, aby byl park zavlažovaný," přiblížil Leder.



Práce by podle starostových odhadů mohly začít letos v říjnu či v listopadu. Hotovo by pak mělo být na jaře přespříštího roku. „Důležité je, abychom všechny práce dělaly ve správný čas. Budeme sázet spoustu nových stromů, což se musí dělat ve vhodném vegetačním období," řekl Leder.

Odhadovaná cena projektu činí dvaadvacet milionů korun. Přesná částka ale bude známá až po vysoutěžení zhotovitele.

Městská část na obnovu parku získala dotaci ve výši necelých čtrnácti milionů korun. Větší část dotace je z Evropské unie, zbytek tvoří peníze z Ministerstva pro místní rozvoj. Městská část zaplatí dva miliony korun, zbytek doplatí město.