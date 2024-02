Ke stavbě se Deníku vyjádřil i kolemjdoucí Brňan, který se představil jako Lukáš. „Určitě to bude vypadat líp než to parkoviště, které tu bylo předtím. Ale jestli bude těch parkovacích míst navíc tolik, aby se taková investice vyplatila? To si úplně nemyslím,“ sdělil.

Předtím tam běžně parkovaly stovky aut

Ještě před rokem stály na uježděné ploše za Právnickou fakultou poslední autovraky, které tady majitelé nechali po uzavření parkoviště stát. Předtím zde běžně parkovaly stovky vozidel. Letos v létě už měli řidiči zaparkovat v novém parkovacím domě či na venkovní ploše před ním. Dokončení prací se ale opozdí.

„Vzhledem k vícepracím očekáváme, že stavba bude dokončena v závěru letošního roku," upřesnila Navrátilová.

Po dokončení bude v domě místo pro více než čtyři sta aut, dalších dvě stě bude moct zaparkovat na venkovní ploše vedle něj. Ta bude fungovat v režimu rezidentního parkování zóny B.

K dispozici zde budou pro majitele elektromobilů i dobíjecí stanice. V domě se počítá také s kancelářskými prostory. Celkové náklady na stavbu dosahují tří set milionů korun.