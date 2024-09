/VIDEO/ Popadané větve, vyvrácené stromy a nebezpečí úrazu. Po větrném a deštivém víkendu v některých brněnských parcích a lesích platil zákaz vstupu. Do některých míst se lidé stále nepodívají, v jiných už pracovníci odklidili popadané větve a návštěvníci jimi mohou znovu projít.

V pátek odpoledne například znovu otevřeli park Anthropos zástupci městské části Brno-střed. „Omezení platilo do pátku, pracovníci v parku odklízeli, co tam napadalo kvůli počasí o víkendu,“ popsal mluvčí městské části Michal Šťastný. V jiných parcích Brna-středu podle něj omezení nezaváděli, vítr ale napáchal škody například na náměstí 28. října nebo ve Vrchlického sadu.

Zákaz naopak stále platí v lese nad ulicí Fantova v brněnských Maloměřicích a Obřanech. Zástupci městské části vyzvali obyvatele, aby do lesa nevstupovali kvůli silně podmáčené půdě a vyvráceným stromům. „Až místo po neděli trochu vyschne a bude lépe přístupné, máme přislíbeno, že tam začnou pracovníci popadané větve likvidovat. Zatím je tam vstup nebezpečný,“ řekla starostka Ludmila Kutálková.

Právě Maloměřic a Obřan, kterými protéká řeka Svitava, se velká voda významně dotkla. „Co se týče popadaných a vyvrácených stromů, nejhorší je situace kolem řeky směrem k Bílovicím nad Svitavou až na naši obecní hranici. Místo je také označené páskou, protože se tam podmáčely břehy a sesouvají se,“ doplnila starostka.

Nepřístupné bude kvůli nebezpečí padání větví minimálně do pondělí stromořadí na náměstí Republiky v městské části Brno-sever. Zabezpečení tam museli strážníci ve čtvrtek obnovit potom, co ho někdo strhl. „V pondělí přijde stav stromů zkontrolovat odborník. Strážníci budou v místě namátkově kontrolovat, jestli je páska neporušená,“ podotkl mluvčí městských policistů Jakub Ghanem s tím, že okolními ulicemi mohou lidé projít nebo projet bez omezení.

Ghanem dodal, že s nerespektováním zákazu vstupu se strážníci potýkali hlavně v okolí řek během minulého víkendu. „Strážníci pásky neustále obnovovali, občas se stalo, že je někdo strhl. Na druhou stranu věříme, že i když takových míst bylo více, většina lidí omezení dodržovala,“ myslí si mluvčí.

Na nebezpečí padání stromů ve Wilsonově lese upozornilo i vedení brněnských Žabovřesk. Od začátku týdne v lokalitě stály výstražné značky. „V tuto chvíli už máme to hlavní pokáceno, v lese by to mělo být v zásadě bezpečné. Pracovníci dořeší pár menších problémů a v neděli značení odstraní,“ informoval v pátek dopoledne místní starosta Filip Leder.