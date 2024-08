Nekovářová se obává zejména začátku školního roku. „Od září to bude velký problém. Až budeme vozit syna do školy, objížďka bude nemyslitelná. Pracujeme na plný úvazek a nemůžeme si dovolit trávit na cestě do školy, do práce a domů třeba čtyři hodiny,“ sdělila místní.

Křižovatka ulic Antonína Procházky a Pisárecká, která bude od pondělí do konce listopadu uzavřená. | Video: Deník/Klára Hrbáčková

Na problém upozornil i Zdeněk Joukl, který pracuje jako advokát. „Zaprvé v ulici také bydlím, zadruhé zastupuji sousedku v komunikaci s firmami, které o udělování povolení k průjezdu rozhodují. Potíže způsobilo posunutí dopravního značení. Uzavírku teď musíme objíždět, což má dopad na plynulost dopravy,“ myslí si Joukl.