„To by mě zajímalo, proč jsou ty schody furt zavřené," stěžovala si i další kolemjdoucí.

Podle procházejících je v podchodě největším problémem právě nefunkční eskalátor. „Kvůli uzávěře to k Letmu musím obcházet, ale řekněte mi, proč tady tyhle schody jsou stále zavřené? To je fakt hrozné. Kudy ti lidé mají chodit?" postěžovala si důchodkyně Ivana Svobodová na nefunkčnost eskalátoru vedoucího k hlavnímu vstupu na nádraží.

„Včera společnost Brněnské komunikace, která má podchod ve správě, objednala servis. Zítra by měla být servisní firma na místě," řekl Poňuchálek v úterý.

Eskalátor vedoucí k budově nádraží by podle něho měl být v provozu ve všední dny od pěti hodin ráno do osmé hodiny večerní a o víkendu od osmé hodiny ranní do osmé hodiny večerní.

Projekt pojízdných schodů v podchodu u nádraží si brněnští obyvatelé odhlasovali i v rámci projektu Participativního rozpočtu v roce 2019. Nový eskalátor by tak měl vzniknout v prostorách schodiště vedoucího na prostřední tramvajové nástupiště. „Projekt se stal součástí připravované rekonstrukce celého přednádražního prostoru a ulice Benešova. Ta se nyní teprve připravuje a odhadem by mohla začít za několik let," sdělil Poňuchálek.

Dalším problémem pro chodce je i po skoro dvou měsících od požáru stále uzavřený přístup do Letma. Lidé se do obchodního centra dostanou obchůzkou skrz tramvajové nástupiště. „Teď to musím obcházet, ale na druhou stranu tudy aspoň nechodí tolik lidí, což je dobře," popsala situaci v podchodu Alena Slaninová, která podchod využívá pravidelně.

Uzávěra nepředstavuje velký problém ani pro kolemjdoucí Irenu Plechovou. „Vzhledem k tomu, že tudy nechodím zas tak pravidelně, tak mi to až tak nevadí," řekla Plechová.

Podle Poňuchálka bylo pro úplné otevření podchodu potřebné provést kalkulaci prací a v nejbližších dnech dá vedení města pokyn Brněnským komunikacím, aby zahájily opravu zavřené části podchodu. „Zda dojde k zprůchodnění do obchodního centra Letmo, to záleží také na postupu prací, které dělá zmiňovaný obchodní dům," vyjádřil se Poňuchálek, podle kterého by oprava měla stát přibližně pět milionů korun.