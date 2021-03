Svědkem každodenního dopravního i železničního ruchu nedaleko centra Brna je už téměř tři dekády. Přestože je od svého postavení po celou dobu bez využití. Nikdy nedokončená železniční poliklinika na Štýřickém nábřeží má jít k zemi, aby na jejím místě vznikl park a v okolí ochrana proti povodním. Odkup pozemků pod tamním areálem od Správy železnic nedávno schválili městští radní, v úterý pak také zastupitelé.

Železniční poliklinika se nachází na dohled od železniční trati vedoucí k hlavnímu nádraží i frekventované Opuštěné ulice, po které denně projíždí tisíce aut. Okolo objektu vede oblíbená cyklostezka. „Je dobře, že se budova zbourá. Architektonicky se mi nezdá zajímavá a když byla nedokončená dosud, bylo by to tak asi i nadále. Pokud stezku propojí s plánovaným parkem, bude to pro Brňany daleko zajímavější místo než mnoho let nevyužívaná budova,“ uvedla Brňanka Veronika Paceltová.

V lokalitě vzniknou protipovodňová opatření kvůli blízké řece Svratce. „Plánujeme tam i revitalizaci toku údolní nivy v oblasti Štýřického nábřeží. V budoucnu se má na opuštěných pozemcích vybudovat i rekreační zeleň, která se stane součástí lokálního biocentra v ochranném režimu a naváže na blízkou cyklostezku, zahrádkářskou kolonii a řeku. Polikliniku musíme zbořit a udělat park,“ nastínil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Ochrana proti velké vodě v oblasti je součástí etap devět až jedenáct. Odstartovat mají v roce 2023. „Území na pravém břehu Svratky se promění v povodňový park lemovaný hrází podél železničního náspu. Park poslouží jako místo pro odpočinek a relaxaci, při povodni pro zadržení velké vody. Vznikne tam nová lávka pro pěší propojující oba břehy i nové stezky pro chodce a cyklisty podél řeky,“ přiblížila mluvčí kanceláře městského architekta Jana Běhalová. Její pracovníci mají přípravu protipovodňových opatření na starosti.

Za pozemky a nemovitosti požadují železničáři na základě znaleckého posudku téměř padesát milionů korun. Kvůli ceně nákup nepodpoří opoziční zastupitel Ivan Fencl. „Vzhledem k účelu využití území a stavu budovy je vysoká. Za dalších šedesát milionů následně budovu zdemolují. Další náklady půjdou na terénní úpravy a případné stavby související s protipovodňovými opatřeními,“ podotkl. Podle znaleckého posudku budou náklady na demolici sedmatřicet milionů.

Po schválení odkupu areálu městskými zastupiteli musí prodej potvrdit správní rada Správa železnic. „Po jejím odsouhlasení bude žádost prostřednictvím ministerstva dopravy předložena k projednání vládě. Jedná se o majetek státu, se kterým máme pouze právo hospodařit," řekl Gavenda.

Železniční poliklinika v Brně

- Stavbaři ji vybudovali na Štýřickém nábřeží v letech 1989 až 1992 jako železniční polikliniku pro zaměstnance tehdejších Československých státních drah.

- Kvůli nedostatku peněz ji ale nedokončili celou.

- Ve správě ji mají železničáři, pro které nemá využití.

- V areálu využívají pouze funkční trafostanici k napájení technologie pro zajištění dopravní cesty.

- Představitelé města o její odkup usilovali už v minulosti.

- Nyní ji plánují odkoupit za 49,6 milionu korun podle znaleckého posudku, prodej státního majetku musí schválit vláda.