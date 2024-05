O startovací byty v Brně si budou moci nově zažádat mladí svobodní a bezdětní lidé. Právě tato vybraná skupina se podle města nemá s kým dělit o zvyšující se náklady za ceny pronájmů a prodeje bytů. Proto se jim Brno rozhodlo vyjít vstříc a pomoci jim se tady usadit. V bytech mohou zůstat do čtyřiceti let.

Bydlení. | Foto: Ilustrační foto

„Spousta mladých lidí se posouvá za hranice Brna, protože si bydlení tady nemůžou dovolit. Tento trend chceme zvrátit a už léta je podporujeme formou startovacího bydlení. Je ale načase si uvědomit, že dnešní generace dvacátníků a třicátníků není zdaleka tvořena jen páry a rodinami, ale že se v ní silně formuje i skupina svobodných,“ uvedla náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská.

Startovací byty dosud sloužily především pro páry nebo rodiny s dětmi. Jednotlivci se budou moci ucházet jen o menší byty s podlahovou plochou do 40 m2 a jejich čistý měsíční příjem nesmí překračovat průměrnou hrubou mzdu a zároveň nesmí být nižší než její polovina. Z těch, kteří splní tyto stanové podmínky se bude následně losovat. „Nová nájemní smlouva se uzavře na tři roky s možností opakovaného dvouletého prodloužení, a to až do dovršení 40 let nájemce," dodala Radka Loukotová z Tiskového střediska Magistráta města Brna.