Pracoviště v Šumavské ulici, kde lidé za odpad zaplatí, zůstává do odvolání uzavřené. "Placení hotovostí na přepážce jsme z preventivních důvodů do odvolání zrušili,“ dodal Hladík.

Za odpad musí zaplatit občané města české i cizí národnosti a majitelé zpoplatněných nemovitostí. Letos se povinnost netýká důchodců nad sedmdesát let, osvobozené jsou i děti do tří let. Poplatek za komunální odpad je pro letošní rok 670 korun.

Do poloviny dubna město na poplatku vybralo čtyřiačtyřicet milionů korun. Za letošní rok předpokládá výběr ve výši 206 milionů korun.

Město nabádá Brňany k bezhotovostní úhradě platby. „Nejjednodušší způsob, jak za odpady zaplatit, je pomocí bezhotovostního převodu nebo přes městský e-shop BrnoID. Další možností je úhrada pomocí poštovní poukázky,“ popsal Hladík.