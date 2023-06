ZÚŽENÝ PRŮJEZD HRADECKOU A SPORTOVNÍ

Oprava mostu na Hradecké ulici v Brně.Zdroj: MMBPřes celé letní prázdniny pokračují opravy mostu v Hradecké ulici v Brně. Uzavírka se týká úseku od sjezdu na Hapalovu ulici po sjezd na Gromešovu. Práce budou rozdělené do dvou etap. Do konce července bude úsek průjezdný jedním pruhem ve směru na Svitavy a dvěma pruhy ve směru na centrum. V srpnu budou naopak průjezdné dva pruhy směrem na Svitavy a jeden směrem do centra. Uzavřený bude výjezd z Hapalovy směrem na Hradeckou.

Souběžně s tím budou dělníci až do 5. srpna opravovat povrch silnice ve Sportovní ve směru z centra v úseku od Královopolského tunelu po Hradeckou. „Provoz převedou na druhou polovinu silnice jedním pruhem pro každý jízdní směr,“ upřesnila Dudková.