Letošní sezona byla opravdu suprová. Myslím si, že už to nepůjde navýšit. Skoro 310 tisíc lidí je opravdu velký počet.

Věříte, že by mohl být v příštím roce počet cestujících ještě větší než v letos?

Hrozí, že byste pak naráželi na kapacitní strop?

To asi ne. Jsme schopní vypravit posilové spoje. Ale bylo by to i personálně náročné. Není jednoduché, abychom o prázdninách měli o jednu loď navíc.

Celkem máte sedm lodí. Kolik je jich denně v provozu?

Na pravidelné lince jsou denně čtyři lodě, které se neustále točí. A máme nachystané právě posilové spoje, kdyby náhodou byly potřeba.

Co vás čeká nyní v mezidobí mezi jednotlivými plavebními sezonami?

Začneme vytahovat lodě, svážet veškerá plovoucí zařízení z trasy. Musíme je vytáhnout na břeh, uskladnit, demontovat baterie z lodí. A pak děláme údržbu.

Čeká některou lodí letos větší oprava?

Máme už jednu loď v hangáru. Na lodi Vídeň vyměňujeme čelní sklo na palubě pro cestující.

Jak často jsou naplánované u lodí technické prohlídky?

Dělají se po více letech. Příští rok nás žádná nečeká, až v roce 2025 máme technické prohlídky plavidel.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal