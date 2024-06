Výměnou za odkup zmíněných pozemků prodá město parcely v budoucí Jižní čtvrti firmě, která spadá do Energetického a průmyslového holdingu miliardáře Daniela Křetínského. Čistý zisk z transakce bude pro Brno znamenat sto dvacet milionů korun. Nejen zástupci opozice ale obchod považují za nevýhodný.

„Nechápu, proč koalice nejde cestou vyvlastnění a naopak proč se rozhodla jít na ruku jednomu z nejbohatších mužů České republiky,“ podivoval se na úterním zasedání zastupitelstva Tomáš Koláčný.

VIDEO: Brněnská značka pro chodce baví i mate. Vyznali byste se v ní? Podívejte

Nad záměrem prodat hodnotné parcely se zastavil rovněž někdejší primátorčin náměstek a současný ministr životního prostředí Petr Hladík. Ten podotkl, že ačkoli jsou pozemky aktuálně oceněné na více než tři sta milionů korun, v budoucnu mohou mít hodnotu ještě vyšší a nedává proto smysl je prodávat. „Myslím, že směňovat veřejné prostranství a technickou infrastrukturu za stavební pozemky obrovské hodnoty, které jsou zatím hodnoceny tři sta šesti miliony korun, jsou pro Brno velmi nevýhodné,“ upozornil lidovecký zastupitel Hladík.

Podle radního pro oblast majetku Jiřího Olivy jsou ceny vyplývající ze znaleckých posudků adekvátní. Možnost vyvlastnění, kterou navrhovali někteří opoziční zastupitelé a koaliční lidovci, nepodpořil. „Je otázkou, zda by návrh na vyvlastnění nebyl nepřiměřený. Můžeme se s druhou stranou soudit a v dalších pěti až deseti letech získat zajímavý judikát, ale rychlosti výstavby železničního uzlu by to zcela jistě neprospělo,“ namítl Oliva.

Jednička z arogance, pětka chování k lidem. Lanovkové vysvědčení pro vedení Brna

Pod společnost EP Real Estate, která patří do Energetického a průmyslového holdingu miliardáře Daniela Křetínského, spadá autobusové nádraží Zvonařka od konce roku 2021. Získala ho nákupem společnosti Tourbus, jež kromě vlastní autobusové dopravy byla také stoprocentním majitelem firmy ČSAD Brno holding, které nádraží patřilo. Celkem město za 186 milionů korun získá přes třicet pozemků v areálu autobusového nádraží.

Představitele Křetínského firmy EP Real Estate diskuze a úvahy zastupitelů nad možným vyvlastněním pozemků zaskočily. Připomněli mimo jiné jednání, která zástupci města s představiteli společnosti vedou. „Celou dobu se snažíme najít shodu a dohodu s městem, dohoda předjímá i shodu na budoucím vedení Rosické ulice i o tom, co se stane s nájezdovou rampou autobusového nádraží. Pokud to má dopadnout vyvlastněním, ztratili jsme dva a půl roku zbytečně,“ argumentoval místopředseda představenstva firmy EP Real Estate Jiří Nováček.

FOTO: Nový park v Brně s výhledem na lom Hády. Podívejte se, jak to tam vypadá

Možností vyvlastnění pozemků, které bude město a později Správa železnic potřebovat k výstavbě moderního železničního uzlu, se zastupitelé na svém posledním zasedání před letními prázdninami nakonec nezabývali. Odkup pozemků od Křetínského společnosti a prodej parcel jeho firmě podpořilo ve dvou hlasováních devětadvacet a třicet zastupitelů, tedy nadpoloviční většina.