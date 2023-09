/PRŮZKUM DENÍKU/ Brňané na svém městě nejvíce milují jeho unikátní atmosféru. Ukázal to průzkum Brněnského deníku Rovnost, při kterém redaktoři oslovili v centru města Brna víc než stovku lidí. Obyvatelé jsou pyšní také na památky ve městě, kvalitní gastronomii a obecně dobrou kvalitu života.

Průzkum Brněnského deníku Rovnost o hrdosti Brňanů: od památek přes kavárny, hospody a restaurace, přes gastronomii až po přírodu a hromadnou dopravu. | Video: Deník/Tomáš Kouřil - student na praxi

Na co jsou Brňané hrdí? Devatenáct ze 106 respondentů odpovědělo, že na neopakovatelnou atmosféru města. „Na Brně se mi nejvíc líbí atmosféra. Je to něco, co nenajdete v žádném jiném městě u nás. Asi to nedokážu popsat úplně nejlíp, ale atmosféra Brna mi připadá taková víc pospolitá a přátelská než kdekoli jinde,“ řekl například Brňan Michal Tomšík.

Dotazovaní atmosféru často spojovali i s přátelskými lidmi a nočním životem. „Když si jdu třeba večer sednout s přáteli, nejsme tam jako izolovaná skupina. Bavíme se i s ostatními, jako bychom se znali. To se mi nikde jinde nestalo,“ pokračoval Tomšík.

Duch města okouzlil i herce Michala Isteníka, který právě v Brně našel nový domov. „Pokud máte rádi zábavu velkoměsta a klid maloměsta, musíte Brno milovat. Oboje se tu záhadně snoubí. Navíc mám pocit, že i když se Brno tak nádherně dynamicky rozvíjí, nenechá si vzít ten svůj typický langsam (v překladu z němčiny pomalost, pozvolnost - pozn. red.),“ zamyslela se hvězda brněnského Městského divadla, která pochází z Rakovnicka.

Druhou největší chloubou Brna je podle oslovených historické centrum města a památky. Velké oblibě se těší také kavárny včetně nedávno otevřené na Moravském náměstí. Účastníci průzkumu ocenili i dobrou úroveň gastronomie, tedy pestrou paletu restaurací s velkým výběrem jídel.

S odstupem pak následuje kvalita života s množstvím služeb a fungující městkou hromadnou dopravou. Někteří jmenovali také kvalitní sportovní zázemí.

Dobré jméno pro Brno

Menší skupina lidí pak vyzvedla brněnské vysoké školy, které lákají studenty z mnoha zemí. „Jsem pyšná, že Brno patří mezi vyhlášená univerzitní města. Výuka je tady kvalitní a nabídka oborů je opravdu velká. Brnu to dělá dobré jméno,“ uvedla například Hana Galová.

Podobný průzkum jako Brněnský deník udělal před nedávnem také pivovar Starobrno. Vzešlo z něj, že 83 procent Brňanů se shoduje, že se zde dobře žije, a 74 procent je na své město hrdých. Oslovení vyzdvihli blízkost přírody včetně přehrady a kulturní život. Atmosféru města podle nich dokresluje jeho lidský rozměr, především pohodoví obyvatelé se svérázným humorem.

I v tomto průzkumu respondenti ocenili gastronomii, kvalitu života a historické centrum. A také městkou dopravu, která funguje i v noci. „Jako důležitý prvek vnímám dostupnou kvalitní síť hromadné dopravy. Noční rozjezdy jsou českým unikátem,“ přidala se brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Brno jako studentské město

Brňané jsou hrdí i na živost města a studentský ráz. „Brno je skvělé pro život tady a teď, je to město studentů s kvalitními školami,“ okomentovala výsledky manažerka Starobrna Michala Jetelinová.

Pro řadu obyvatel města je důležitý také dostatek pracovních příležitostí.

Podívejte se, na co jsou nejvíc obyvatelé Brna hrdí. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek