Plán zkritizoval například opoziční zastupitel Ondřej Štaud. „Změna areálu amfiteátru na obytnou plochu je pro mě nepochopitelná. Využití vedlejšího pozemku, na kterém jsou teď zahrádky, chtějí tvůrci plánu změnit na plochu pro smíšené bydlení,“ poznamenal Štaud s tím, že na pozemky by se mohlo v takové situaci přistěhovat i víc než sto nových obyvatel.

Debatu rozpoutal návrh změny v územním plánu , podle kterého by byla část pozemků mezi ulicemi Prumperk a Ladova nově označená jako plocha obytná smíšená. V současné době se jedná o plochu občanské vybavenosti.

Komplikace by podle něj nastaly například při pořádání koncertů. „Už teď je naplánovaných asi osmnáct akcí, pro které platí povolení rušení nočního klidu. Kdyby vedle amfiteátru vyrostl dům s desítkami bytů, bylo by to neslučitelné s programem a potenciálně nebezpečné,“ míní zastupitel.

Odpůrci změny projevili obavy o budoucnost místní zeleně, která pomáhá hluk z kulturních akcí izolovat. „Už teď je podle mě situace na hraně. Odsouhlasili jsme sice pořádání akcí, ale pokud se budou často v létě táhnout až do večera, pro místní to bude nesnesitelné,“ podotkl Štaud s tím, že další komplikaci představuje fakt, že jediná silnice, která do lokality vede, je příjezdová cesta přes amfiteátr.

Zastavění areálu se obává i místní Lukáš Doležal. „Podle mého názoru by tento prostor, který se nachází v srdci naší městské části, měl sloužit všem občanům, nikoli jen úzké skupině, která si může dovolit zaplatit za nemovitosti v lukrativní lokalitě,“ myslí si Doležal.

Podle starosty Řečkovic a Mokré Hory Marka Viskota není pravděpodobné, že by nová zástavba na pozemcích vznikla. Vedoucí městské části budou podle něj požadovat, aby se podoba územního plánu vrátila do původního stavu z roku 2022. „Návrh na změnu na obytnou plochu v místě podle mě moc nedává smysl. Připomínka, kterou je návrh podložený, nepřišla od městské části a trochu mě překvapila,“ popsal Viskot.



Část lokality podle původního plánu navíc pokrývala plocha pro sport. „Členové Sokola tam mají povolený záměr na stavbu tenisových a volejbalových kurtů, ale ještě ho neuskutečnili. Co se týká pozemku zahrad, můj názor je, že v té části by měla být zeleň,“ sdělil starosta.

Doplnil, že obava z budoucích konfliktů, které by mohly kvůli sousedství amfiteátru s domy vznikat, je zatím předčasná. „V blízkém okolí stojí domy už teď. Ale jsem toho názoru, že i kdyby zástupci města změnu na obytnou plochu schválili, ve skutečnosti by se nic nezměnilo, protože výstavbu v té lokalitě nikdo nepovolí,“ řekl Viskot. Důvodem je podle něj právě chybějící silnice, jejíž vybudování by bylo složité.

Vedoucí městské části budou v průběhu května a června o změnách jednat se zástupci Brna.