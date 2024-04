Uzavření Reissigovy bez viditelné stavby: práce pod zemí nebo jen v neděli

/VIDEO, ANKETA/ Uzavřená Reissigova ulice v brněnském Králově Poli trápí řidiče. Omezuje je při odbočení ze Sportovní ulice napojené na sjezd z městského okruhu do Štefánikovy a naopak a komplikuje jim také cestu na nákup do přilehlého Tesca či Kauflandu. Především v úseku mezi ulicemi Sportovní a Poděbradovou přitom žádní pracující dělníci či výkopy zasahující do vozovky nejsou k vidění. Brněnský deník Rovnost se proto s žádostí o vysvětlení obrátil na zástupce společnosti EG.D, která v místě pokládá kabely velmi vyoského napětí a kvůli tomu jsou dané uzavírky.

Uzavřená Reissigova ulice, kde se na první pohled nic neděje, žádné práce. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Dělníci nebyli v uzavřené Reissigově ulici k vidění v úterý ráno, ani minulý čtvrtek v poledne. V minulém týdnu se stavba zdánlivě neposouvala ani v navazující Domažlické ulici, která je kvůli pokládce kabelů také uazvřená. V úterý už v Domažlické panoval pracovní ruch. V části Reissigovy mezi Štefánikovou a Sportovní ale zela opuštěná několikametrová díra v chodníku s oplocením nepřesahujícím do vozovky. Do ulice ale přesto platí zákaz vjezdu, jehož dodržování na místě v úterý ráno kontorlovali brněnští strážníci. Oběť stavby nové multifunkční haly v Brně. Ruší plány sportoviště za Lužánkami Podle mluvčího společnosti EG.D Lubomíra Budného Reissigova ulice uzavřená být musí. Mimo jiné kvůli zajištění provozu městské hromadné dopravy po objízdných trasách a odvozu výkopového materiálu. „Ačkoli se může zdát, že se na daných místech aktuálně nic neděje, opak je pravdou," řekl Budný. Společnost EG.D moměntálě v Reissigově a Domažlické ulici pokládá kabely velmi vyoského napětí pod zem. „Použili jsme metodu protlaků pod povrch silnic, protože v dané trase neexistují kolektorové sítě. S protlaky pak souvisí právě další výkopové práce pro spojování vedení nebo dalších nutných šachet," vysvětlil Budný. Domažlická je uzavřená od začátku dubna do 4. srpna. Reissigovou řidiči neprojedou od 15. dubna až do 8. září. Kvůli pracím se nesmí parkovat na nedalekém parkovišti před paneláky v ulici Tábor, v květnu se k omezením přidá také několikadenní uzavírka průjezdu z Palackého třídy na Poděbradovu přes ulici Antonína Macka. „Jsme si vědomi toho, že podobné stavební práce mohou způsobit omezení dopravy a pohybu chodců i cyklistů, ale ve spolupráci s dodavateli se je vždy snažíme minimalizovat, jak jen je to možné. Přitom ne vždy je možné už předem schválený harmonogram dopravně inženýrských opatření měnit podle vývoje situace," doplnil Budný. Zbavení se Romů: starostka Černovic ustála kontroverzní výrok, rezignaci odmítla Uzavírky se nedotýkají jen místních, například Pavel Klang ze Žabovřesk musel jet na nákup do Kauflandu vedle Reissigovy ulice objížďkou. „Vadí mi to moc. Musel jsem jet na Řečkovice a potom se vracet po Staňkově," popsal muž. Oficiální objízdná trasa ze Sportovní na Štefánikovu momentálně vede přes Pionýrskou na Chodskou pak dále přes Šumavskou. Někteří řidiči si cestu zkracují přes Dělostřeleckou a Střední. Od prvního května ale mají přibýt uzavírky i v těchto ulicích, a to kvůli pracím na prodloužení horkovodu brněnských tepláren. Od středy bude podle harmonogramu stavby průjezd přes Dělostřeleckou ve směru ze Střední na Sportovní uzavřený. Ulice Střední bude v tomto místě průjezdná jen jednosměrně, a to ve směru od centra.

Nahrává se anketa ... Budný dále upozornil, že dělníci musí při pracích respektovat i fakt, že v místě dochází k rušení trolejového vedení, které je nutné vypínat. To jde jen v neděli. „Některé práce nám to komplikuje a můžeme je vykonávat právě jen v neděli. Například s protlakem na křížení Reissigově a Domažlické začneme v neděli 5. května," uvedl. Společnost EG.D vloni na podzim zahájila stavbu nové transformační stanice v brněnské Klusáčkově ulici. Dokončená by měla být na začátku příštího roku. „Stavba za zhruba tři stovky milionů korun je důležitá pro zvýšení kapacit distribuční sítě v severní části Brna a zároveň odlehčí i dalším brněnským lokalitám Husovice, Medlánky, Příkop nebo Špitálky," vyjměnoval Budný. VIDĚLI JSTE? Staré krásné autobusy měly dostaveníčko v Brně. Zdroj: Deník/Sabir Agalarov Součástí výstavby je mimo jiné právě pokládka dva a půl kilometru dlouhého kabelového vedení velmi vysokého napětí, které bude novou rozvodnu napájet.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu