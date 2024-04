Jak zpestřit nabídku smaženého sýra, to vědí v restauraci na Vyškovsku , kde nabízejí eidam, goudu, uzený sýr, hermelín, a občas přidají i šunku.

Smažený sýr k jídlu každý den ? To zažili v jedné restauraci na Hodonínsku.

Jaký je rozdíl mezi českým a švýcarským smaženým sýrem ? A který je lepší? I to se dozvíte v článku mapujícím fenomenální jídlo na Břeclavsku.

Víte, kam v Blansku lidé chodí nejraději , aby si pochutnali na smažáku? My máme jasno.

Brněnská studentka Simona Ostřanská si našla cestu k smaženému sýru poté, co přestala jíst maso. „Nejlepší mi asi přijde ve Stopkově pivnici, tam mají goudu a k tomu brambory a tatarku. Třeba v Lokále ho sice mají na přepuštěném másle, ale přijde mi dost mastný," vyjádřila se ke smaženým sýrům v podnicích v brněnských ulicích Česká a Kozí.

Například v restauraci U Karla v brněnské Bayerově ulici. Na menu zde nabízí smažený sýr za 149 korun včetně polévky. „Zdražujeme pouze, když je to nutné a skokově vzrostou ceny vstupních surovin, popřípadě energií nebo mezd. Loni to bylo bohužel asi třikrát, co jsme o pár korun museli ceny zvednout," uvedl provozní podniku Radek Klimeš.

Také U Karla jde smažený sýr společně s řízkem a jejich různými modifikacemi na odbyt nejvíce. Nabízí zde eidam, jelikož je podle Klimeše nejvhodnější a nevytéká po usmažení. „Obalujeme jej ve strouhance podle naší receptury. Pokud i na smažák používáte kvalitní suroviny, domácí tatarku, přihodíte k tomu lidskou práci, která v gastronomii stoupá meziročně o dvacet procent kvůli nedostatku personálu, a samozřejmě zisk, jste na ceně téměř dvě stě korun," vysvětlil provozní.

Ceny poledního menu jsou levnější než ve zbytek dne, jídla se totiž prodá více. Specialitou ve stálém jídelním lístku je pak U Karla "největší smažák v Brně". Celé jídlo váží zhruba jeden kilogram. „Dávají si ho páry jako romantickou večeři, ale i páni a dámy jako výzvu," dodal Klimeš.

Ve stálém jídelním lístku se ceny smažených sýrů pohybují většinou zhruba od sto šedesáti korun do dvou set. „To je ještě v pohodě, víc už mi ale přijde moc. Chápu, že mají restaurace vyšší náklady, ale smažák skoro za tři sta je hodně. Pořád je to jen kousek sýru," sdělila Ostřanská.

Ceny smažených sýru na polední menu náhodných brněnských restaurací: U Karla (Bayerova ul.)

smažený sýr se šunkou, vařené brambory maštěné máslem s pažitkou, domácí tatarská omáčka, s polévkou: 149 Kč

smažené duo sýrů (eidam, hermelín), vařené brambory s petrželkou, tatarská omáčka, s polévkou: 122 Kč

smažený sýr s domácí tatarskou omáčkou, vařené brambory s pažitkou, s polévkou: 145 Kč

smažený sýr plněný šunkou, vařené brambory, tatarka, s polévkou: 159 Kč

smažený hermelín plněný poličanem, vařené brambory s pažitkou, domácí tatarka, s polévkou: 169 Kč

smažený hermelín plněný anglickou slaninou, vařené brambory, domácí tatarka, s polévkou: 149 Kč

smažený sýr se šunkou, vařené brambory, tatarská omáčka, s polévkou: 165 Kč

smažený hermelín s poličanem, petrželkové brambory, tatarka, bez polévky: 155 Kč

smažený sýr s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou, s polévkou: 159 Kč

smažený sýr, hranolky, tatarka, s polévkou: 130 Kč

smažený sýr gouda, vařené brambory, tatarka, s polévkou: 129 Kč

smažený sýr gouda s bramborem či hranolky a domácí tatarská omáčka, s polévkou: 164 Kč

smažený sýr, vařený brambor, domácí tatarka, bez polévky: 129 Kč

smažený sýr gouda, hranolky, tatarská omáčka, obloha, s polévkou: 154 Kč

smažená niva, vařené brambory, domácí tatarka, s polévkou: 149 Kč

Kolik byste byli ochotní za smažený sýr zaplatit vy? Napište nám váš názor do diskuze u článku.