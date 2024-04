Praha

V hlavním městě Praze mají dvojí cenu. Liší se podle velikosti parkovací oblasti. Za parkování ve větší zaplatí rezidenti dvanáct set korun za první auto ročně, za oprávnění v menší pak polovinu. „V Praze aktuálně připravujeme komplexní novelu parkování," podotkl mluvčí magistrátu hlavního města Vít Hofman.

Ostrava

VIDĚLI JSTE? Pes sebevrah skočil z hradeb Špilebrku. Zdroj: Muzeum města Brna

Podle oblastí mají odstupňovaný ceník také v Ostravě. V centru stojí parkovací oprávnění pro obyvatele dvanáct set korun, čím dál od centra se oblasti nacházejí, tím se snižuje také cena. Ve Svinově a ve Slezské Ostravě je ročník poplatek za první auto aktuálně 360 korun. „Naposledy se měnily ceny parkovného v roce 2019. Případné změny cen nyní nelze předjímat," uvedla ostravská mluvčí Gabriela Pokorná.

Olomouc

Ještě vyšší je suma za roční parkovací oprávnění za první auto v Olomouci. Tam obyvatelé dají dva tisíce korun.

Liberec

Ještě o tisícikorunu více pak zaplatí rezidenti v Liberci. „Ceník jsme nově upravili v loňském roce, s platností od 1. ledna 2024. Další úpravy proto aktuálně neplánujeme," sdělila mluvčí Liberce Jana Kodymová. Větší rozšíření rezidentního parkování vedení města podle ní v tuto chvíli nechystá.

Nehoda čtyř aut v brněnské Pisárecké ulici. Dva zraněné ošetřili záchranáři

Plzeň

V Plzni je cena rezidenčních karet pro obyvatele sedm set korun za rok. Stejně jako v Olomouci či Liberci není její výše odvislá od lokality.

Srovnání ceníků za parkovací oprávnění v takzvaných modrých zónách v největších městech České republiky. Pro zvětšení klikněte na obrázek.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Brno je nejlevnější

Kolik stojí parkovací oprávnění pro rezidenty v Brně 1. auto 200 Kč (na osobu a rok)

2. auto 8 000 Kč (na osobu a rok)

3. a další auto 12 000 Kč (na osobu a rok)

V porovnání s ostatními městy tak v Brně vychází nynější cena 200 korun jako nejnižší. Změnu ceníku podporuje i brněnská opozice. „Dle analýzy společnosti Deloitte se náklady na údržbu jednoho místa pohybují jistě nad částkou pět tisíc korun za rok. Je proto legitimní vést debatu o větším zohlednění nákladů v poplatku za parkování,“ připustil zastupitel z řad opozice Adam Zemek.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy by představitelé města měli nyní brát ohled na domácnosti a nechat je trochu vydechnout. „Domácnosti jsou zdecimovány vysokými cenami posledních let, vysokým nárůstem. Ekonomika se nyní sbírá z inflačního šoku. Důvěra domácností v ekonomiku sice roste, ale nemyslím si, že zrovna v oblasti parkování by nyní mělo a muselo docházet ke zdražování," zamyslel se ekonom.

Nečekaný zvrat. Novým majitelem Zbrojovky Brno se stane Zábranský, boss Komety

Co je fond mobility Peněžní fond vznikl se zavedením nového systému parkování v roce 2018 s cílem vhodného využití vybraných peněz za regulované parkování.

Peníze z rezidentního parkování v Brně míří do takzvaného fondu mobility. Odtud pak míří na různé dopravní projekty. „Před nedávnem jsme za osmapadesát milionů korun otevírali dvě parkoviště ve Starém Lískovci. Sto milionů korun investujeme do parkování v Šumavské kolem nového parkovacího domu," nastínil Kratochvíl.