Vůbec poprvé se modré zóny rozšíří do Nového Lískovce, kde na jejich zavedení lidé léta vyčkávají. Zájem o zařazení mezi oblasti rezidentního parkování projevilo tamní vedení už před osmi lety, kdy systém v Brně začínal platit. „Byli jsme trochu zklamaní, že se k nám modré značení dostává až nyní, protože o něj usilujeme velmi dlouho,“ podotkla starostka Nového Lískovce Jana Drápalová.

Druhou oblastí, která se do režimu letos připojí, bude Soběšická v Brně-severu.

Kromě rezidentů využívají v městské části parkovací místa mnohdy také studenti. Ti pronájmy a ubytování v Novém Lískovci vyhledávají, protože se lokalita nachází poblíž univerzitního kampusu. „Dříve byli obyvatelé vůči rezidentnímu parkování trochu skeptičtí, ale od roku 2016 se hodně změnilo a dnes už systém funguje daleko lépe,“ pokračovala Drápalová.

Prohlédněte si přehlednou mapu:

Systém rezidentního parkování se letos v Brně rozšíří do osmi oblastí. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: se souhlasem Magistrátu města BrnaK zavádění modrých zón v městské části chystá tamní vedení 23. dubna veřejné představení postupu. „Myslím, že setkání s obyvateli bude spíš předání informací, než že by se lidé neshodli na tom, zda režim zavést nebo ne,“ dodala starostka Nového Lískovce.

První z lokalit, konkrétně oblast Rybnická, se do systému připojí 24. června. Zahrne třeba Zoubkovu, Úpatní, Rybnickou nebo Raisovu ulici. V oblasti Oblá vejdou modré zóny v platnost 15. července, značení obsáhne mimo jiné Svážnou a Oblou ulici.

POKRAČOVÁNÍ V ŽIDENICÍCH

Hned o čtyři zóny se během roku rozroste rezidentní parkování v brněnských Židenicích. Premiérovou oblastí se loni stala lokalita 5-07 Viniční, nyní se přidává další čtveřice. Jako první naváže na dosavadní modré značení oblast 5-01 Slevačská, následovat budou zóny 5-02 Rokycanova, 5-03 Koperníkova a 5-04 Strakatého.



Harmonogram rozšiřování rezidentního parkování v Brně pro rok 2024 22. dubna: oblast 2-06 Vychodilova

3. června: oblast 4-06 Soběšická

24. června: oblast 10-01 Rybnická

15. července: oblast 10-02 Oblá

5. srpna: oblast 5-01 Slevačská

16. září: oblast 5-02 Rokycanova

7. října: oblast 5-03 Koperníkova

4. listopadu: oblast 5-04 Strakatého

Zavádění systému rezidentního parkování v Židenicích označil tamní starosta Petr Kunc již dřív za vysvobození. „Bereme to jako určitou satisfakci, původně jsme doufali, že se do Židenic rozšíří rezidentní parkování mnohem dřív,“ prohlásil Kunc před časem.

Změny začali Brňané v městské části pozorovat dle svých slov hned krátce po spuštění modrých zón. „Parkujících vozidel v místě ubylo. Když jsem se dřív na Viniční pohyboval, prakticky žádné volné místo tam nebývalo. Teď tam vídám určitě deset a více prázdných míst k zaparkování,“ mínil dříve třeba Jan Vlašský.

Všech osm letošních oblastí spadne do takzvané zóny C, kde je regulace platná pouze od páté odpoledne do šesté ráno ve všední dny. Rezidenti, tedy řidiči, kteří mají v místě trvalý pobyt nebo v lokalitě vlastní nemovitost, zaplatí za parkovací oprávnění pro jedno auto dvě stě korun ročně.

Abonenty, podnikatele se sídlem či provozovnou nebo ty, kteří v oblasti vlastní nemovitost, vyjde ročně oprávnění na čtyři tisíce korun. Hodinu parkování denně mají lidé z jiných než okolních oblastí zdarma, každá další vyjde na dvacet korun. Parkovací automaty řidiči v zóně C mít nebudou, poplatek můžou zaplatit pomocí SMS zprávy, online parkovacího automatu nebo prostřednictvím aplikace ParkSimply.