Při návštěvě své prodejny na náměstí 28. října využil Patrik Šimon volných hodin parkovacího oprávnění, na které má jako vlastník nemovitosti v Brně nárok. Ve městě vlastní jednu budovu spadající do zóny B a jednu spadající do zóny C. Jelikož hodlal zaparkovat v zóně B, využil volných hodin vázajících se k budově spadající do zóny B. „Přišla mi pokuta, že jsem parkoval v zóně B, přitom jsem měl zónu B aktivivanou v systému rezidentního parkování," podotkl Šimon.

Podle informací z webu parkovanivbrne.cz je ale nutné rozlišovat nejen zóny rezidentního parkování, ale také jednotlivé číselně označené oblasti, na které jsou zóny rozdělené. Brno pro rezidenty a abonenty, kam spadají také volné hodiny platné při vlastnictví nemovitosti, zvolilo princip takzvané květinky. Jejich parkovací oprávnění platí jen v oblasti, ve které se budova nachází a v sousedících oblastech.

Šimon vlastní budovu v Pellicově ulici. Přestože je v zóně B, stejně jako náměstí 28. října, tyto dvě oblasti rezidentního parkování spolu nesousedí.

Náměstí 28. října navíc leží na pomezí zóny B a C. Konkrétně zde začíná zóna C od řady domů mezi ulicemi Traubova a Antonína Slavíka směrem od centra. Jeden z těchto domů Šimon také vlastní. Přestože je v zóně C, měl podle pracovníků brněnského magistrátu využít volné hodiny, které se vážou k tomuto domu. Pak by mohl zaparkovat i v přilehlé oblasti, přestože spadá do zóny B. „I když jsem parkoval v zóně B, měl jsem si dát zónu C. To mi přijde nesmyslné," uvedl Šimon.

Omezování dopravy v Brně kvůli VMO: uzavřená Karlova, méně pruhů ve Svatoplukově

Poukázal navíc na to, že v mobilní aplikaci ParkSimply na zaplacení rezidentního parkování žádné oblasti nejsou. Ta je ale k využití pouze pro běžné návštěvníky, kteří si chtějí stání v Brně zaplatit. Pro ty toži platí jiná pravidla než pro rezidenty a abonenty. „Zaplacené parkování platí v rámci celé zóny, takže během doby zdarma se lze v rámci zóny libovolně přesouvat," stojí na webu parkovanivbrne.cz.

Podle Šimona je princip květinky zbytečnou komplikací. „Člověk, který tady žije nebo podniká, tak s tím má větší patálie, než běžný návštěvník, který si jen stáhne aplikaci do mobilu," poznamenal Šimon.

FOTO: Zákaz stání zapíchnutý do čelního skla auta. Podívejte, co se dělo v Brně

Podobně se vyjádřila také Šimonova kolegyně, která mu podle jeho slov parkování v systému spravuje už několik let. „Máme více způsobů, jak parkování zadat. Například při krátkodobém parkování je možnost využít první hodiny zdarma. Pro každého ale platí jiná pravidla a systém je nepřehledný," popsala žena.