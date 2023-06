Omezený přístup do areálu brněnského koupaliště Riviéra mají tamní návštěvníci kvůli výstavbě části velkého městského okruhu v Bauerově ulici. V lokalitě jsou dočasně zrušená i parkovací místa. Vedení Brna se proto rozhodlo na situaci zareagovat zavedením bezplatné okružní linky, která dostala označení C. Autobusy začnou jezdit od čtvrtka.

Brněnské koupaliště Riviéra. | Foto: se souhlasem STAREZ – SPORT

Posílením stávajících linek městské hromadné dopravy chtějí představitelé města předejít případným dopravním komplikacím. „Uvědomujeme si problémy, které stavební práce přináší. Riviéra je s kapacitou 7800 návštěvníků největším koupalištěm v Brně," uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Linka C bude v provozu denně v trase Riviéra - Velodrom - Křížkovského - Výstaviště, hlavní vstup - Pisárky - Rivéra až do 3. září. Denně zhruba od devíti hodin ráno do devíti hodin večer. Autobusy pojedou v intervalu patnácti až dvaceti minut a pro cestující budou zdarma.

Autobusová linka 84 z Mendlova náměstí zastávku Riviéra nyní neobsluhuje. „Cestující, kteří míří na koupaliště, by se měli dopravit tramvají číslo 1 nebo trolejbusy 25 či 26 až do zastávky Pisárky, kde mohou přestoupit na autobus číslo 44 a od června i na linku C. Večer z Riviéry pak odjedou linkou 44 na Mendlovo náměstí nebo linkou C k výstavišti.

Představitelé města také nyní řeší možné parkování přímo v areálu Anthroposu. „Jsme ve finální fázi. Nechci to zakřiknout, ale pokud se nám to podaří procesně, věřím, že bychom parkoviště mohli v polovině června otevřít," informoval Kratochvíl.

Parkoviště by měla mít ve správě městská společnost Starez-Sport. „Lidé by se prokazovali lístkem na koupaliště Riviéra. Žádné další peníze navíc by za parkování neplatili. Nechceme, aby se z toho stalo odstavné parkoviště," podotkl Kratochvíl. Konkrétní fungování parkoviště už bude podle Kratochvíla v režii společnosti Starez-Sport.

Radní Kratochvíl chce následně zachovat provoz parkoviště až do říjnového Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Od června začne v Brně fungovat nová autobusová okružní linka C. Bude zdarma.Zdroj: DPMB