Lákají na nové rozhledny či chodník u Brněnské přehrady. V případě úspěchu je ale jisté pouze vypracování jejich projektové dokumentace, tedy papírová příprava. O tom, zda dokumenty poslouží k převedení nápadu do praxe, se rozhodne teprve později. Několik návrhů, které Brňané poslali do letošního ročníku participativního rozpočtu, proto čelí kritice. Lidem se nelíbí, že za městem vyčleněné peníze nevzniknou skutečné stavby.

Finální hlasování o návrzích pokračuje do konce listopadu.

Nespokojený je například Miroslav Vořechovský. „Když projekt v titulku neříká, co je skutečným záměrem, tedy že tam není doslovně projektová dokumentace třeba rozhledny, ale je tam pouze slovo rozhledna, uvádí to lidi v omyl. Jakmile nečtou podrobně popis projektu, mohou získat nesprávný dojem, že hlasují pro rozhlednu,“ upozornil Brňan.

Kritický je rovněž Jiří Kohoutek. Sám se o hlasy Brňanů uchází s parkem a dětským hřištěm pod hvězdami u Gymnázia Matyáše Lercha. „Musím řádně promyslet, s čím vším se do třímilionového rozpočtu vejdu. Musím v něm počítat i s dokumentací. U projektů zaměřených pouze na její vypracování autoři jen tak prásknou milionové částky a už nemusí sledovat, zda projekt opravdu bude. Vznikne pouze hromada papírů. Je to velmi nespravedlivé,“ řekl Kohoutek.

Projektů s cílem dokumentace je letos ve finále šest. Třeba Jan Janko navrhuje úpravy cesty pro rodiny s dětmi mezi čtvrtěmi Lesná a Sadová. Kritice rozumí. Původně se chtěl zaměřit přímo na provedení úprav. Překročil by ale třímilionový rozpočet. Od úředníků proto dostal návrh, že se nápad upraví na projektovou dokumentaci.

„A to do stupně pro zhotoveni stavby s rozpočtem 1,8 milionu korun. S pravděpodobností, že by město v případě výhry stavbu zaplatilo ze svého rozpočtu, jak se už stalo u jiných peněžně náročných projektů,“ vysvětlil Janko.

Pokud by letos s návrhem uspěl a dokumentace by vznikla, může v příštím roce navázat projektem, který bude mít za cíl už provedení úprav cesty.

Hned dvojici návrhů bez jistoty uskutečnění má ve finále Tomáš Jašíček. Přišel s rozhlednami na Palackého vrchu a v Akátkách, u nichž se v případě vítězství udělá projektová dokumentace.

„Chtěl jsem pro Brno něco udělat, aby se stalo turisticky atraktivnějším. Do participativního rozpočtu jsem proto přihlásil tři rozhledny. Z kanceláře participace mi odpověděli, že se s nimi nevejdu do rozpočtu, ať je převedu na vypracování dokumentace, což jsem udělal,“ nastínil Brňan.

Představitelé města se chystají na kritiku reagovat. „Zvažujeme, že omezíme možnost podávat projekty, které směřují jenom k jejímu vzniku. Předpokládám, že tuto záležitost budeme řešit ve výzvě, která vždy předchází zahájení nového ročníku. Očekávám, že ji v radě města projednáme v prosinci,“ sdělil primátorčin náměstek Tomáš Koláčný, pod něhož ona kancelář spadá.

Změna začne platit nejdřív v příštím roce, tedy v dalším ročníku participativního rozpočtu. „Teď v době finálního hlasování nebudeme do letošního zasahovat,“ podotkl Koláčný.

Finálové projekty zaměřené na vypracování projektové dokumentace



Zelená parkoviště - navržený rozpočet 3 miliony korun



Zelené podchody na hlavním nádraží - navržený rozpočet 700 tisíc



Rozhledna Palackého vrch - navržený rozpočet 1 milion



Západ slunce z rozhledny z Akátek - navržený rozpočet 1 milion



Chodník na přehradě - navržený rozpočet 3 miliony



Úprava cesty pro rodiny s dětmi - navržený rozpočet 1,8 milionu